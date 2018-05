5 ideas prácticas para organizar tu menú semanal

Sin carencias

Mantener una dieta equilibrada y variada todos los días de la semana no requiere de un gran esfuerzo.

En cambio, si se necesita una adecuada planificación para no terminar comiendo cualquier cosa que esté por la nevera o la despensa.

Cómo organizar un menú semanal sin esfuerzo

Te mostramos un serie de ideas que te ayudarán a organizar tus menús.

Algunos consejos pueden ayudarte a ser más eficiente y ganar tiempo a la hora de cocinar.

1. Congela alimentos cocinados

Por ejemplo, cuando hagas guisos y potajes, haz siempre de más y congela una parte.

Lo mismo con salsas, boloñesas vegetales, cremas, caldos y sopas.

2. Hidratos en el tupper y la nevera

El arroz integral y otros cereales hervidos duran unos días en la nevera; haz para varias veces si te gusta ponerte un poco como guarnición.

3. Y las verduras también

Puedes hacer a principios de semana una buena cantidad de pisto, de verduras asadas o de hortalizas al wok y usarlas para conformar tus platos a lo largo de la semana.

4. Comidas rápidas sin precocinados

Ten siempre hamburguesas vegetales o falafels caseros congelados. Te solucionarán una comida rápida.

Las legumbres de bote no son una mala opción; son mucho mejor que otros precocinados y te permiten tener lista una comida completa en un tiempo récord.

5. Verduras ultracongeladas, una buena reserva

Mantienen prácticamente las mismas propiedades que las frescas.

Ten algo siempre a mano en el congelador: alcachofas, espinacas, judía verde… para que si no has podido ir a la compra, no te pille desprevenido.