¿Qué desayunan las instagramers expertas en nutrición?

De foto

Redacción Cuerpomente

No sólo son fotos bonitas, cada plato tiene su razón de ser. Hemos hablado con las 8 mejores instagramers de nutrición y recetas para que nos cuenten cuál es su secreto cuilinario matutino.

8 desayunos de las mejores instagramers

1. La Gloria Vegana

Gloria Garrión es una blogger cordobesa apasionada de la cocina vegana. Durante el verano de 2014 se dedicó a informarse sobre los beneficios de llevar una alimentación vegetal y desde entonces se dedica a la creación de platos veganos en su blog La Gloria Vegana.

“¡Me encanta desayunar porridges! En esta ocasión, me he preparado uno de copos de trigo sarraceno y semillas de chía. Para ello he dejado en remojo toda la noche copos de trigo sarraceno con chía y bebida de avena. Por la mañana, le he añadido toppings para hacerlo más nutritivo (fruta, frutos secos, semillas).”

2. Nutrition Is The New Black

Victoria Lozada es nutricionista y está especializada en los transtornos de la conducta alimentaria y la obesidad. Su vocación por ayudar a los demás a mejorar su calidad de vida la llevó a estudiar nutrición. Y así nació su blog Nutrition Is The New Black, que ya cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram.

“Este desayuno es una tostada de pan integral del mercado de productores, acompañado con hummus casero de tomate secos, semillas de chía y albahaca. Además, lo acompañé con un yogurt de soja natural con trocitos de plátano. A veces si amanezco con ganas de tomar algo dulce, y a la vez salado, suelo hacer esta combinación. Eso sí, la fruta casi nunca falta en mis desayunos, me hace sentir más satisfecha.

Este desayuno en particular es alto en proteínas de buena calidad, lo cual también me ayuda muchísimo a llevar una mejor saciedad durante el día. Además, el pan al ser integral y local, es ideal para mantener una correcta nutrición y manejar el apetito a diario. No solo debemos enfocarnos en cubrir macro nutrientes, si no en que nuestra alimentación sea variada, sostenible y además, suficiente.”

3. Carla Zaplana

Nutricionista y coach de salud, Carla Zaplana no necesita presentación. Es conocida por sus zumos y por promover una alimentación más sana y limpia para todos. ¡No te pierdas su blog Come limpio en Cuerpomente!

“Mi desayuno más común recientemente es un vaso de agua con limón, vinagre, canela y cayena, un zumo verde de unos 800 ml. Si esto lo tomo muy temprano y a media mañana tengo más hambre me suelo preparar un bol de leche vegetal o yogur vegetal (en la foto yogur de coco) con copos de avena sin gluten y superalimentos como pepitas de calabaza, virutas de cacao y bayas de goji. A veces también incluyo un cítrico en medio si me apetece. Normalmente un pomelo.”

4. Mi dieta vegana

La blogger detrás de Mi dieta vegana es Marta Martínez, que está estudiando un Máster en nutrición y dietética. Marta es vegana y decidió abrir su blog para colgar las fotos de lo que comía cuando empezó la dieta. Desde entonces la siguen más de 65.000 personas y se ha hecho famosa por hablar en contra de la gordofobia.

“Me levanto con hambre cada mañana y me gusta sentarme con todo el desayuno ya preparado a la mesa mientras repaso las tareas del día. Me suelo tomar un vaso de agua nada más llegar a la cocina, mientras me preparo una infusión o un vaso de bebida vegetal sola o con cacao puro.

Mi desayuno más habitual son unas tostadas con aguacate y tomate o con hummus y una pieza de fruta: mandarinas, una naranja o un kiwi. Me encanta que esté bien presentado y dedicarle tiempo a masticar bien. Y eso de levantarse de la mesa corriendo para salir por la puerta, ¡prohibido!”

5. Lala Kitchen

Conocida como @ama.vive.come.brilla en Instagram, Elka Mocker es coach de salud y estilo de vida, está especializada en alimentación vegetal y cuelga sus recetas en la web La La Kitchen.

“Mi desayuno perfecto para el día a día tiene que ser 100% natural, muy antioxidante, nutritivo y de fácil digestión, rico en fibra. De manera que me sacie, me dé energía y sobre todo que no me la quite con el proceso de digestión.

Estos suelen ser smoothies verdes o de bayas, como el de hoy. Siempre empiezo por un gran zumo verde y cuando llega el hambre, continúo con unas tostadas de aguacate o alguna pieza de fruta.

He escogido este desayuno porque sin ser un batido verde, es un desayuno muy antioxidante, completo, rico en fibra, calcio, hierro y omega 3, así como muchos otros nutrientes, es ultra rápido de hacer y sin tener nada de azúcar añadido es bastante goloso, con lo que suele gustar a todo el mundo.”

Para preparar el smoothie que nos manda Elka necesitarás 250 ml de leche vegetal, media taza de arándanos rojos y media taza de arándanos negros congelados, un plátano grande maduro, 2 cucharadas de semillas de chía y media cucharadita de vainilla. ¡También queda genial con frambuesas congeladas!

6. Mis Recetas Veganas

Jenny es chef y publica sus recetas en Mis recetas veganas para tratar de inspirar y facilitar un estilo de vida vegano.

"En días de frío siempre desayuno un porridge de avena con coco rallado y canela. Es saludable, rápido de preparar y además te permite incorporar frutas, semillas y frutos secos en el desayuno ¡Sólo es cuestión de ser un poco creativo!”

7. Begin Vegan Begun

Aida Lídice es una blogger vegana y apasionada de la cocina que nos trae sus recetas en su web Begin Vegan Begun.

“Me encanta desayunar tostadas y voy variando cada día, pero siempre que puedo, combino una dulce y una salada. En este caso las dos son con pan de semillas, una con aceite de oliva virgen, tomate rallado y levadura nutricional, la otra con mantequilla de anacardo, semillas de sésamo y pipas de calabaza. Y para días largos... un café con bebida de soja. He elegido este desayuno porque aparte de buscar energía para afrontar el día, me gusta tomar algo apetecible y casi caprichoso que me motive a conseguir los retos diarios.”

8. Being Biotiful

La blogger detrás de las estupendas recetas de Being Biotiful es Chloé, que considera que las recetas son un acto de amor hacia la otra persona. Debe querernos mucho, porque nos trae un desayuno increíble.

“Durante el invierno y más los días de cole, el porridge es mi desayuno favorito. Es rápido y sencillo de preparar y además es muy nutritivo y me aporta energía, la cual necesito con este frío y con los dos peques. Últimamente añado esta mermelada de remolacha, frambuesa y chía a mis desayunos. Además de mi praliné (avellanas tostada, azúcar de coco y cacao) por encima para el toque dulce."