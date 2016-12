6 aperitivos y entrantes ligeros para estas fiestas

Abre el apetito

Hace algunos posts hice un resumen de lo que es un buen banquete familiar para estas fiestas. En esta ocasión quiero ampliar un poco la parte inicial de nuestro ágape: los entrantes, aperitivos y canapés.

Entrantes para comidas y cenas navideñas

Yo siempre suelo preferir alimentos en porciones pequeñas y que no llenen demasiado porque lo que pretendemos es abrir el apetito, no hincharnos solo con los entrantes y después no poder con el resto de platos. Por eso las ideas que os doy van por esa línea, aperitivos y entrantes ligeros que dan la bienvenida al resto de la comida

1. Encurtidos

Pepinillos, aceitunas, berenjenas, cebollitas, etc. Podemos comprarlos unos días antes y modificar el sabor añadiendo otros vinagres y otras especias.

Por ejemplo, podríamos mezclar aceitunas de varios tipos (manzanilla, negra, Kalamata) con su caldo y añadir un par de dientes de ajo, unas ramitas de romero, un par de clavos de olor y unas bolitas de pimienta. Con que reposen en ellas 24 horas ya se nota.

2. Chips de vegetales

Podemos comprarlos embolsados o hacerlos en casa. Los hay de plátano, de yuca, mezclados de patata, boniato, remolacha y chirivía, etc. En casa podemos hacerlos igual que haríamos unas patatas chips, bien al horno o en aceite de oliva.

Recuerda que la col rizada o kale también queda muy crujiente haciéndola al horno. Procura no pasarte de sal, dales solo el toque justo.

3. Legumbres

Hay legumbres que quedan espectaculares como entrantes y aperitivos. Por ejemplo garbanzos cocidos que mezclamos con especias y hacemos al horno en una bandeja, bien esparcidos, para que queden crujientes.

También son buena opción los edamame, que ya podemos encontrar hasta en supermercados. Basta con hacerlos a la plancha con una pizca de aceite y unas semillas de sésamo, hasta que se doren, y añadir la sal al final.

Por supuesto también los cacahuetes tostados o asados y las habitas (frutos secos).

4. Patés vegetales

También con legumbres hacemos patés vegetales tan buenos como el hummus que solo hay que servir con panes crujientes para que cada uno/a se ponga lo que quiera, o extender en tostaditas y servir con una pizca de aceite de oliva y pimentón por encima.

5. Canapés

No hace falta complicarse la vida para hacer canapés espectaculares. Elige como base panes integrales diferentes y con semillas, para un extra de color y textura, y como parte cremosa siempre acertarás con patés vegetales, sean caseros o comprados.

Culmina tu obra con cebolla o puerro caramelizado, hojas de hierbas frescas, gajos de limón o lima y alguna especia suave.

Si quieres innovar en ingredientes pero con los sabores de toda la vida, prueba alguna de las variedades vegetales que venden en tiendas veganas: gambas veganas, atún vegano, etc. Necesitas muy poca cantidad para hacer canapés y entrantes espectaculares que llamen la atención y que animen a probarlos incluso a los más reticentes.

6. Croquetas

Puedes preparar croquetas con rellenos vegetales como setas a la plancha (bien picaditas), brócoli, champiñones o verduras variadas. Para la bechamel solo tienes que usar una bebida vegetal que quieras (sin azucarar y sin sabores) y para el rebozado harina de garbanzos con agua y una pizca de vinagre.