Fases de la luna: distintas en cada hemisferio

La vista al cielo

Manuel Núñez

No lo niegues, a ti también te pasa. Miras al cielo nocturno, te embelesas con la Luna, pero… ¿es creciente o menguante, vamos hacia la Luna nueva o hacia la llena? Y hay una pregunta más que se hacen los más sagaces, ¿la fase de la Luna es la misma en el hemisferio norte y en el hemisferio sur? Con este artículo intentaremos resolver todas las dudas para que siempre sepas en qué luna estás y cómo la están viendo el resto de habitantes de la Tierra.

Luna creciente o menguante: hemisferio norte vs. hemisferio sur

Pero, ¿para qué saberlo? ¿Para presumir? No, porque te conviene, ya que la fase de la Luna tiene un efecto sobre lo que pasa en la Tierra. Aparte de su influencia sobre el tipo de marea, los agricultores saben que la vitalidad de las plantas aumenta a medida que la luz de la Luna crece y que, por tanto, tienen más fuerza para luchar contra los parásitos y las enfermedades. En cambio, en Luna menguante tienen menos vitalidad, pero los colores, olores y sabores, así como las propiedades medicinales de las plantas, son más acentuados.

La Luna también influye sobre el cuerpo, en especial el de la mujer. Según Johanna Paunner y Thomas Poppe, autores de Vivir con la Luna (Ed. Sirio), durante la Luna menguante se ven favorecidos los procesos de desintoxicación, por ejemplo. En cambio, en Luna creciente, el cuerpo está más preparado para asimilar y regenerarse.

Cómo se producen las fases lunares

La Luna es una esfera que tiene una cara siempre iluminada por el sol. A medida que gira alrededor de la Tierra, veremos un área mayor de la parte iluminada. La luna nueva se produce cuando el satélite se encuentra en línea entre la Tierra y el Sol, y la llena cuando la Tierra se halla interpuesta entre la Luna y el Sol. El cuarto creciente y el cuarto menguante ocurren cuando la Luna y el Sol forman un ángulo de 90 grados de separación en el cielo.

La luna es mentirosa

El truco clásico para reconocer la fase dice que “la Luna es mentirosa”. Cuando la ves con forma de C no es Creciente, sino Decreciente o Menguante. En consecuencia, como la Luna te miente, cuando parece una D no es Decreciente o Menguante, sino Creciente.

Pero cuidado, porque la Luna miente a los habitantes del hemisferio norte, pero dice la verdad a los del hemisferio sur. No es nada personal, es cósmico. En el hemisferio sur, cuando parece una C es Creciente, y cuando forma una D es Decreciente o Menguante.

Ten en cuenta que la diferencia entre hemisferio norte y hemisferio sur se refiere solo a cómo se ve la Luna, no a la fase real. Es decir, cuando la luna está creciendo, crece para todos, independientemente de desde donde la observemos.

La diferencia es que por encima del Ecuador crece, se ilumina cada vez más, hacia la izquierda; a partir de la luna llena, la sombra también avanza en la misma dirección, hacia la izquierda. En cambio, para los terrestres sureños, se va iluminando o ensombreciendo hacia la derecha.