"El futuro está en la atención multidisciplinar"

Profesionales pioneros

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó una estrategia, para los años 2014 a 2023, que promueve la integración de medicinas tradicionales y complementarias en los sistemas públicos de salud.

La medicina integrativa cuida los deseos y las necesidades físicas y emocionales de los pacientes. Se trata de una medicina más individualizada, que ya se está introduciendo en hospitales públicos y privados gracias a profesionales pioneros, como los tres doctores a los que hemos entrevistado.

"Deberían integrarse las terapias naturales que hayan demostrado su utilidad"

Entrevista a la Dra. Odile Fernández, autora de Mis recetas anticáncer (Ed. Urano).

─¿Crees que las campañas contra las medicinas naturales conseguirán alejar a los ciudadanos de las medicinas naturales?

─Rotundamente no. Los enfermos se están empoderando y reclaman una atención individualizada y ese es el futuro: la atención multidisciplinar e integrativa.

─¿Qué podría aportar la integración de las terapias complementarias en el sistema público?

─Bajo mi punto de vista, desde el sistema sanitario deberían integrarse o subvencionarse las terapias naturales que hayan demostrado su utilidad para los enfermos.

Los profesionales que impartan esas terapias deberían tener una formación reglada. Y los curriculum de medicina, enfermería, psicología y fisioterapia deberían incluir formación en terapias integrativas. También pediría al gobierno que invirtiera en estudios que revelasen la eficacia de estas terapias.

─¿Las medicinas naturales pueden mejorar la salud de la población y reducir los costes de la sanidad?

─En Alemania, Italia y Suiza se ha demostrado que se ahorra con la introducción de estas terapias en el sistema sanitario.

En Italia han demostrado que la medicina complementaria para tratar la posición podálica y el dolor asociado al parto permite ahorrar un 24% de cesáreas en el primer caso y 108 euros por embarazada en el tratamiento del dolor.

Las encuestas realizadas demuestran que la población está satisfecha con la atención recibida.

"La mejor medicina es la que expande conciencias"

Entrevista a la Dra. Natalia Eres del Instituto de medicina y oncología holística (IMOHE).

─¿Cómo valora el momento actual de relación entre medicinas convencionales y no convencionales?

─Es un momento de gran oportunidad para todos.

Pone a prueba nuestra convicción respecto lo que hacemos, obliga a los profesionales y usuarios a reflexionar profundamente sobre aspectos como: ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la salud? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestros derechos en todo ello? ¿Qué lugar ocupamos en la sociedad y por qué existe "alguien" que nos ha de decir qué debemos o no pensar y hacer?

─Hay una disputa por quién puede hacerse cargo de la salud.

─La salud no es patrimonio de la ciencia ni de la medicina, es patrimonio de la humanidad y, de hecho, no solo la merece el hombre sino el planeta entero.

Así que, de momento, la mejor medicina es aquella que expande conciencias hacia una salud global.

─¿Cuál es la razón para la campaña contra las terapias naturales?

─Si hay un motivo de fondo para la actual campaña contra las medicinas complementarias se da porque no tomamos la responsabilidad como ciudadanos, tanto los usuarios como muchos líderes de opinión y los medios de comunicación, que podrían dar voz a otra realidad y no lo hacen.

Esta campaña conseguirá mostrarnos cuán comprometidos y conscientes están los ciudadanos respecto a qué medicina y qué sociedad quieren para ellos y sus hijos.

─¿Hay que regular mejor las terapias naturales?

─Por supuesto. Para establecer las líneas maestras primero hay que preguntarse qué es la medicina natural, qué es la medicina química, qué es la medicina ambiental y qué implican la sanidad pública, la financiación mutual y la privada.

─¿La medicina científica no es irrebatible?

─Hay que partir de la base de que la medicina (química o natural) no es una ciencia básica, es una combinación de ciencia aplicada y método empírico basado en el conocimiento que da la experiencia sobre algo tan inexacto como es un ser humano en continua interacción con su ambiente.

Hay que sentarse con humildad y apertura y reconocer que la medicina química no siempre opera en base a la evidencia científica, y que sus beneficios no siempre son para el paciente, y que el precio que pagamos por su toxicidad no siempre es superado por sus bondades.

─¿En la medicina natural todo es bueno?

─Contiene aspectos antropológicos que son valiosos a la hora de restablecer la salud, lo cual no quiere decir que cualquier cosa valga.

En medicina natural muchas veces se utiliza la ciencia para hacer marketing pseudocientífico; los laboratorios de medicina natural muchas veces sirven al mismo amo que los laboratorios convencionales, no hay que olvidarlo.

"El cuidado ha de ser global"

Entrevista al Dr. Juan Carlos Durán, Hospitales San Roque (Las Palmas).

─¿Está probada la eficacia de la medicina integrativa?

─Las neurociencias y la psiconeuroinmunoendocrinología han aportado pruebas sobre las relaciones bioquímicas entre el cuerpo y la mente.

Estas relaciones justifican que el tratamiento sea global y que incluya hábitos de vida, especialmente la alimentación y el descanso, así como factores psicológicos o emocionales.

─¿Cómo la practica usted?

─Coordino un equipo multidisciplinar de medicina integrativa y trabajamos con pacientes oncológicos, luego de ser valorados y tratados por los oncólogos, cirujanos y radioterapeutas, dentro del Programa de Oncología de Excelencia de Hospitales San Roque en Las Palmas de Gran Canaria.

─¿Y aparte del cáncer?

─Podemos tratar patologías crónicas donde la medicina convencional muestra sus limitaciones.

Es el caso de la fibromialgia, las enfermedades degenerativas o las autoinmunes. Contrarrestamos los efectos del estrés, aportando al paciente herramientas como yoga, taichí, meditación, relajación y coherencia cardiaca para recuperar el equilibrio.