"Los beneficios de la agricultura ecológica son evidentes"

Entrevista

Uno de cada cuatro niños menores de cinco años muere en el mundo por contaminación del medio ambiente. Es uno de los datos de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hablamos de ello con Montse Escutia, especialista en agricultura ecológica de la Asociación Vida Sana.

"En agricultura ecológica trabajamos desde la perspectiva de la vida"

—Según la OMS, las enfermedades respiratorias son las que más daño causan a los niños. ¿Los pesticidas contaminan también el aire?

—Hay pesticidas como el glifosato que se aplican en avioneta y que llegan sobre las poblaciones. Como cuando se hacen aplicaciones terrestres y hay viento.

Hay estudios que demuestran que se encuentran residuos de pesticidas en el aire y en el agua de lluvia y que pueden proceder de aplicaciones a muchos kilómetros.

—¿Por qué a los niños les afectan más que a los adultos?

— Sus órganos son inmaduros y también los mecanismos que permiten la desintoxicación del cuerpo.

Hay pesticidas que tienen efecto como disruptores hormonales: pubertad precoz, malformaciones genitales, obesidad, diabetes, hiperactividad... Este efecto es especialmente peligroso desde que la mujer está embarazada. Durante el embarazo y la lactancia moviliza muchas de sus reservas en forma de grasa y es ahí donde el cuerpo almacena tóxicos.

—¿Y en los suelos? ¿Cuáles son los principales contaminantes?

—Los pesticidas y los nitratos. Somos el país que más pesticidas utiliza de toda la Unión Europea: un 20% de los empleados en la UE se aplican en España.

También somos el segundo productor de cerdos y los purines que generan son una fuente de contaminación por nitratos en las zonas de mayor concentración de granjas.

—Actualmente hay un constante cuestionamiento de los beneficios de la agricultura ecológica por parte de un sector de la divulgación científica. ¿Cómo respondes a eso?

—Yo he leído lo que dicen los críticos y mi conclusión es que hablan desde la ignorancia. No han trabajado nunca en agricultura ecológica, no la conocen ni han investigado sobre ella.

Por eso sus argumentos son muy simplistas. La agricultura convencional ha asimilado el cultivo a la industria. Por ello se puede estandarizar, medir y sacar conclusiones. En agricultura ecológica trabajamos desde la perspectiva de la vida y eso complica muchísimo el análisis de los beneficios.

Es como querer analizar el grado de felicidad de una persona a partir de su peso y su estatura. Los grandes beneficios de la agricultura ecológica son evidentes. Hay sistemas para valorarlos. Muchos científicos lo están constatando con sus estudios.

—Has dicho que las madres estamos destinadas a cambiar el mundo...

—Como madre, tienes la urgente necesidad de que el mundo sea un lugar bueno y seguro para que tus hijos crezcan felices.

He conocido a madres que han creado iniciativas empresariales para facilitarle a otras lo que a ellas les costó conseguir: ropa de algodón ecológico, pañales desechables, cosmética para bebés o juguetes con materiales naturales.