Yoga con Gracia: el yoga de barrio

Maternidad y yoga

A los 21 años tuve a mi hija, que ya ha cumplido 23. Se suponía que no podía quedarme embarazada porque mi útero tiene forma de corazón y un bebé no podría crecer entre tantos pliegues. Charlotte sí pudo.

Tuve un parto increíble gracias a un ginecólogo que confió en mí. Este hombre me hizo un gran regalo: me empoderó para la crianza y para acompañar a futuras madres.

El nacimiento de mi hija fue mi primer "momento yoga": un acto superpotente que puso a bailar todo mi ser.

Hace 18 años dejé París y aterricé directamente en el corazón del barrio de Gracia de Barcelona. En esa época, vivía y criaba a mi hija haciendo los trabajos más inverosímiles, además de practicar yoga e impartir clases.

El yoga había llegado a mi vida después de un accidente de tráfico. Me habían dicho que las secuelas y el dolor me acompañarían para siempre. Sin embargo, después de un mes practicando cada día kundalini –que en ese momento me parecía un yoga de lo más raro–, habían desaparecido.

Entonces decidí formarme como profe para compartir la magia del yoga.

Daba clases de hatha y kundalini en espacios prestados, solo por mis ganas de compartir. Quería que el yoga fuera asequible para todos, a nivel físico y económico. Empezaron a venir mujeres embarazadas, tantas que ellas mismas iniciaron de forma espontánea las clases de prenatal.

La aventura de Yoga con Gracia

En 2004 viajé a India y a orillas del Ganges conocí a mi marido. Y al año siguiente empecé la aventura de Yoga con Gracia gracias a su apoyo incondicional.

Cumplimos 12 años y tenemos dos espacios en el barrio: Alegre y Norte. Los dos han sido creados con material reciclado, mucha madera, mucho amor & sudor, y con Michael, mi superhombre. Él me ha ayudado a reciclar las puertas, maderas y objetos encontrados por las calles del barrio y a darles una segunda vida dentro de las salas de Yoga con Gracia.

Ofrecemos 7 días de yoga a la semana y estilos distintos, para que cada uno encuentre su práctica y su momento: prenatal y postnatal, para niños, jivamukti, kundalini, hatha, yin yoga…

Mis grandes maestros

Siendo madre soltera, mi pasión y dedicación por el yoga me ha dado las alas para viajar y formarme con grandes maestros.

Estudié con Gurmukh (kundalini y yoga prenatal), en India y Nueva York; y con Sharon Gannon y David Life (jivamukti), en Nueva York y Costa Rica. En Francia aprendí sobre parto natural con Michel Odent, y en Tennessee me formé en la comunidad de comadronas de Ina May Gaskin.

Pero mi verdadera guía en este camino es Marisa Drago. Comadrona, madre y maestra, es quien me ha enseñado el arte de acompañar a las embarazadas y ser una mejor doula en cada parto.

Yoga prenatal, dos seres en plena armonía

Para mí el yoga prenatal es el más importante. Ayudamos a dos seres a estar en armonía y tener un buen encuentro. Gracias a las clases, muchas mujeres viven el embarazo, el parto (a menudo natural) y su maternidad de un modo radicalmente distinto y positivo.

Queremos despertar en la embarazada la confianza en su cuerpo; desaprender lo que nos ha transmitido esta sociedad tan desvinculada de lo humano y lo mamífero. En las clases damos mucha importancia al movimiento y a la respiración consciente, e intentamos transmitir amor y vitalidad.

Las mujeres vienen a sentir y mover sus preciosos cuerpos, llenos de vida. Las enraizamos, las hacemos reír, las hacemos bailar y mirar hacia su interior.