Día de los inocentes

Redacción CuerpoMente

El gobierno ha aprobado esta mañana una ley por la cual todos los españoles deberán adoptar una dieta vegana. Gracias a una petición que se hizo viral en Change.org, a partir del 1 de Enero se prohíbe por ley el consumo de cualquier producto de origen animal. Salimos a la calle para conocer cómo está afectando a la ciudadanía esta noticia.

Se masca la tragedia en el Bar Manolo. El dueño del bar, Manolo, nos recibe en la puerta con lágrimas en los ojos.

Pese a estar en pleno periodo de fiestas familiares, Manolo no cree que pueda vender todo el jamón que compró gracias a una de esas cadenas de whatsapp que ofrecían paletillas de jabugo a 15€. “Un municipal me ha dicho que la ensaladilla rusa no es vegana. ¡Pero si es verdura!”

Pero Manolo no está solo. En las panaderías de España también reina el caos. Esta mañana la guardia civil ha recorrido los establecimientos de este tipo para probar sus bocadillos vegetales.

“Pollo, atún e incluso salmón, estos bocadillos son una trampa mortal. Nuestros agentes están ahora siendo atendidos por psicólogos para recuperarse del trauma.”

Pero la tragedia ha llegado a grandes y pequeños por igual. El chef de la Moncloa ha sido suspendido de empleo y sueldo por servir el café del desayuno con leche de vaca. “Me han enviado a un curso de reciclaje para aprender cocina vegana. A mi, que fui primero de mi promoción en Le Cordon Bleu.”

El Presidente, en cambio, se muestra mucho más optimista. “Me gustan los veganos porque hacen cosas.” Respecto a si debido a este cambio se subirá el IVA a las verduras, el Presidente declara: “una cosa es ser vegano, y otra es serlo a cambio de nada”.

Pero esta ley levanta polémicas en ambos bandos. El Presidente ha asegurado que esta prohibición no afectará a las corridas de toros: “a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es tomar una decisión”.