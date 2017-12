Fast Good: 5 cenas rápidas y saludables

Sin esperas

Fast Good para cenar

Después de un día intenso, si llegamos a casa cansados, tener que ponernos a preparar la cena puede suponer casi un suplicio. Es en estos momentos cuando recurrimos a soluciones fáciles y rápidas que, muchas veces, son sinónimo de opciones poco saludables y para salir del paso.

Pero si de verdad quieres cuidar tu alimentación, sabes que este tipo de soluciones repercuten en tu día a día. Necesitas contar con recetas fáciles, ricas y saludables en la recámara para esas noches en las que el cansancio o la falta de inspiración van ganando la partida.

Es entonces cuando practicas el fast good y las cenas se vuelven rápidas y buenas en muchos sentidos: sabrosas y apetecibles, además de saludables.

Pero... ¿qué es el Fast Good? Utilizamos este término en contraposición al de fast food para insistir en que comer saludable no tiene por qué requerir mucho tiempo o esfuerzo y resulta bastante más apetitoso que cualquier opción procesada.

La socorrida ensalada es un excelente ejemplo de fast good: es rápida de preparar, puede ser supersaludable y admite infinitas variaciones para adaptarla a nuestros gustos, apetencias o caprichos.

Semillas, frutos secos, germinados, fruta, verduras de todo tipo y mucha hoja verde son los ingredientes recomendables en tu ensalada, pero si algo tengo claro es que lo que hace de una ensalada una verdadera receta fast good es la salsa que elijas.

Juega con tus vinagretas, atrévete a añadirles especias como curry, cúrcuma, mostaza... o incluye hierbas frescas como albahaca, menta, cilantro (mezclándolas las tres tu ensalada adquirirá un punto vietnamita que te enamorará). Utiliza yogures vegetales junto a un chorro de limón y pimienta o ponle lima, ajo y jengibre rallado al aceite.

La clave está en organizarse

Para comer sano y rápido es necesario tener un poco de organización; no mucha, pero sí un poco.

Una buena costumbre que reducirá de forma drástica el tiempo que pasas en la cocina es la de aprovechar el rato que dedicas a preparar tu almuerzo para dejar salteada, por ejemplo, la verdura que planees para la cena, o hacerla al vapor o al horno, si lo tienes encendido, para elaborar otro plato.

Recuerda que puedes cocer tus cereales o legumbres con días de antelación y que puedes reservar uno a la semana para "cocinar a 4 fuegos" y adelantar en la elaboración de platos.

Prepáralo todo antes. Limpiar, pelar y cortar previamente todo lo que necesites mientras estés en la cocina puede ayudarte a cocinar varios platos a la vez con más soltura. Ayudarte de alarmas (móvil, horno, minuteros) te facilitará al principio tenerlo todo bajo control.

No olvides el fondo de despensa

Contar con una despensa bien equipada facilita muchísimo no solo la ejecución de recetas de forma más rápida, pues tendremos las bases de todas siempre a mano, sino que también ayuda a no dar "pasos atrás" en nuestro cuidado, acudiendo a alimentos que realmente no deseamos comer pero que son accesibles.

Tener en cuenta todos esto te ayudará a elaborar platos más rápido, más ricos y mejor.