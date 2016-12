¿Qué harías con unas zapatillas Suecos?

Concurso

En Cuerpomente siempre estamos buscando maneras de vivir de una forma más saludable. Os proponemos un concurso para que podáis ganas estas zapatillas Suecos Alma, para una pisada más saludable.

Sólo necesitas contarnos en la sección de comentarios de este post de Facebook qué harías con tus zapatillas Suecos. ¿Un paseo por la montaña? ¿Saldrías a correr? ¡Cuéntanos cual es tu idea!

BASES CONCURSO: “CONCURSO SUECOS”

1- RBA REVISTAS S.L. organiza y gestiona el presente concurso, sin valor contractual, y en el que podrán participar personas físicas, mayores de 18 años, con residencia legal en España usuarios de las redes sociales de la revista “CUERPOMENTE” de su página de Facebook y que cumplan con los requisitos que se especifican en las presentes bases.

2- La promoción se inicia el 20 de diciembre de 2016 y finalizará el 23 de diciembre de 2016. Sólo se validarán las participaciones realizadas con anterioridad a la fecha límite.

3- La participación en el presente concurso requiere que el participante sea fan de Revista Cuerpomente España en la página de Facebook.

Los participantes deben explicar qué harían calzándose las bambas en los comentarios de la publicación del día 20.

Cada participante podrá participar cuantas veces desee.

El Jurado estará formado por componentes de la redacción de la revista Cuerpomente, quienes seleccionarán UN ganador, de entre todos los comentarios, que será aquel que a su criterio consideren más original e impactante. Se procederá a elegir DOS suplentes por si no se pudiera contactar con el ganador o incumpliera algún término de estas bases.

El fallo del concurso se publicará en la web de la revista Cuerpomente el día 27 de diciembre.

El Fallo del Jurado será inapelable.

6- Se contactará con el ganador a través de un mensaje privado en Facebook. En este mensaje se le solicitará que envíe sus datos de contacto a la dirección web-cuerpomente@rba.es para poder gestionar la entrega del premio. Si al cabo de 2 días no aceptase el premio o no facilitase la información solicitada se contactará con el primer suplente y así sucesivamente

7- Los participantes garantizan que disponen de los derechos y autorizaciones que sean necesarios sobre los comentarios para su aportación y entrega a RBA REVISTAS, S.L. Con el envío de los comentarios, cede a RBA REVISTAS, S.L. los derechos derivados de los mismos enviados para su reproducción, uso, distribución, comunicación pública y cualquier tipo de actividad sobre los mismos, y, en especial, cede dichos derechos para emplazar los comentarios en la revista. La persona identificada en cada caso como la que ha enviado los comentarios es la única responsable del contenido de los mismos, así como de asegurarse de que el material remitido cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. RBA REVISTAS, S.L. no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los materiales remitidos.

La participación en el concurso supone la cesión, con carácter exclusivo y transferible, sin limitación territorial ni temporal y con carácter gratuito a RBA REVISTAS, S.L. de todos los derechos de uso, distribución, explotación, exportación, difusión, publicación en Instagram o en cualquier otro medio y a través de cualquier soporte que RBA REVISTAS, S.L. estime oportuno y reproducción de los comentarios de los/as ganadores/as, a título gratuito u oneroso, pudiendo llevar a cabo su alteración, transformación, modificación que se deriven de los mismos, no dando lugar a derecho alguno de compensación, indemnización o reembolso o pago de tarifas u otros derechos económicos de naturaleza alguna a favor de los/as participantes y/o ganadores/as.

8- RBA REVISTAS, S.L. se reserva el derecho a modificar estas bases y eliminar la participación de cualquier participante que las incumpla.

9- El premio no será transferible ni canjeable por dinero en efectivo. El premio en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, transmisión, venta, cesión o compensación a petición del ganador.

10- Los participantes aceptan que el premio objeto de la presente acción promocional no está fabricado o prestado por RBA REVISTAS, S.L. por lo que no ofrece otra garantía u otras condiciones de calidad o funcionamiento diferentes a las previstas por el fabricante del producto que se obsequia o por las empresas responsables de los servicios que forman parte de esta acción.

11- La aceptación del premio por el ganador implica la autorización a RBA REVISTAS, S.L. para usar su nombre e imagen con fines publicitarios. En todo caso, el ganador podrá revocar en cualquier momento dicha autorización enviando un documento por escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI a RBA REVISTAS, S.L.

12- En ningún caso RBA REVISTAS, S.L. será responsable de los servicios que cualquier otra entidad, con la que esta colabore, preste al ganador como consecuencia del premio entregado.

RBA REVISTAS S.L. no se hace responsable de los problemas con el hardware de red de ordenadores o software de los participantes, o cualquier avería o fallo que resulte en la ficha de inscripción del/la participante o cualquier otra información que se dañe o se pierda.

RBA REVISTAS S.L. no es responsable del funcionamiento de las redes sociales. Tampoco es responsable de su política de privacidad ni de los términos y condiciones de su política de protección de datos personales. Cualquier usuario que incumpla sus reglas será excluido del concurso.

13- El premio consiste en unas zapatillas marca SUECOS, modelo ALMA.

RBA REVISTAS, S.L. no es responsable por los daños o reclamaciones producidas posteriormente con relación al premio objeto del concurso, ni tiene responsabilidad derivada de algún problema en el acceso, impedimento, mal funcionamiento o dificultad que pueda impedir al participante acceder al programa.

A los premios del presente concurso les serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal pertinentes, según la legislación aplicable en cada momento.

A tal efecto, el ganador correspondiente deberá facilitar al pagador todos los datos personales y fiscales que éste le solicite, así como fotocopia del DNI, con el fin de que RBA pueda llevar a cabo el ingreso de esta retención.

Los premios se entregarán durante los treinta días siguientes a la aceptación del premio por el ganador. Si no han podido ser entregados transcurrido dicho plazo por no hallarse el ganador en su domicilio y no atender el acuse de recibo el concurso se dará por desierto. El ganador deberá facilitar su DNI y firmar la recepción del premio. En el caso de ser entregado en la dirección indicada y no ser la persona titular, ésta deberá firmar y anotar su DNI.

Los ganadores aceptan que sus datos personales sean transferidos a la marca o empresa colaboradora de la acción promocional con objeto de que le sea gestionado el premio.

14- No podrán participar en la promoción personas vinculadas laboral o profesionalmente con RBA REVISTAS, S.L. o empresas del grupo, ni aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente en la promoción, así como sus familiares en primer grado.

15- RBA REVISTAS, S.L. se reserva la facultad de eliminar y cancelar el derecho a ser premiado de aquellos que no se ajusten a la temática propuesta o que a juicio de RBA REVISTAS, S.L. no considere adecuada su publicación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de las presentes bases supondrá la pérdida del premio obtenido.

16- El ganador deberá facilitar su DNI y firmar la recepción del premio. En el caso de ser entregado en la dirección indicada y no ser la persona titular, ésta deberá firmar y anotar su DNI.

17- Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan incondicional e íntegramente sus bases, así como el criterio de RBA REVISTAS, S.L. para la resolución de cualquier cuestión derivada de la interpretación y ejecución de las presentes bases.

18- El periodo de reclamación del premio finalizará tres días naturales después de la fecha en que se publique el nombre de los ganadores.

19- Las bases de la presente promoción están depositadas en la notaría de D. Mariano Gimeno V.- Gamazo de Barcelona y en la página web de la revista.

20- El titular de los datos debe ser mayor de dieciocho años. Vd. consiente que sus datos personales formarán parte de un fichero titularidad de RBA REVISTAS, S.L. con la finalidad de gestionar su participación en la promoción, así como para remitirle información sobre nuestros productos y servicios, tanto por medios postales como electrónicos. Mediante el registro en la presente página web usted consiente que RBA REVISTAS, S.L. comunique sus datos a otras empresas del Grupo RBA (cuya relación puede consultar en www.rba.es<http://www.rba.es>) pertenecientes a los sectores editorial y audiovisual, con el fin de que le informen sobre las publicaciones y productos que comercialicen, por cualquier medio incluido el electrónico. Si no desea que sus datos sean cedidos a las empresas del Grupo RBA para que le remitan publicidad de sus productos y servicios puede oponerse utilizando los medios indicados a continuación. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento prestado para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, enviando un correo electrónico a derechosarco@rba.es<mailto:derechosarco@rba.es>, o bien enviando una carta a RBA REVISTAS, S.L. con domicilio en Avda. Diagonal, 189, 08018, Barcelona. RBA REVISTAS, S.L. establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales albergados en sus ficheros, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.