Esta es la triste realidad detrás del consumo de carne

Opinión

La carne que acaba en nuestros platos tiene una historia detrás. Una historia de explotación y riesgo para la salud y el medio ambiente. Una historia que rara vez es mostrada, pero que refleja la realidad que esconde una de las industrias más poderosas y oscuras que existen: la industria cárnica.

Cuando comía carne no me planteaba qué había detrás de un filete, una hamburguesa o una salchicha. Alguna vez pensaba en el animal (por ese motivo dejé de comerla), pero jamás imaginé que escondiera la realidad que hoy conozco. Fue al adoptar una alimentación vegetal cuando descubrí el impacto que tenía en el mundo la carne que comía.

¿Qué se oculta en realidad detrás de la carne que comes?

Animales que sufren. Es lo más evidente: los más de 70.000 millones de animales que cada año se destinan al consumo. No se trata solo de su muerte, sino también de las condiciones en las que viven.

Pero los animales no son las únicas víctimas. En 2017, CC.OO. denunciaba la precariedad de los trabajadores de la industria cárnica. Calificaba sus jornadas laborales de «inhumanas» y urgía a tomar medidas para acabar con la precariedad, la ilegalidad y la corrupción del sector.

El impacto ambiental es otro factor que se nos oculta. La industria ganadera emite más gases de efecto invernadero que todo el sector del transporte mundial. Además, debido a los purines, la cría intensiva en las granjas contamina aguas subterráneas y daña los suelos.

Un riesgo para la salud

La carne también es un riesgo para la salud. En 2015 la OMS publicaba un informe en el que relacionaba el consumo de carne procesada con el cáncer. Sin embargo, en España aún consumimos al año 8 kg de carne procesada por persona y más del doble del total de carne recomendado.

Por otra parte, la producción de la carne implica el empleo de sustancias que permanecen en los productos que llegan a nuestros platos. España emplea 402 miligramos de antibióticos por cada kilo de carne. Es el país de la Unión Europea donde más antibióticos se usan en la cría de ganado.

Se calcula que, debido al abuso de antibióticos, se generan bacterias resistentes que causan anualmente la muerte de más de 2.500 personas en nuestro país.

20 de marzo, Día internacional sin Carne. ¡Súmate!

El 20 de marzo se celebra el Día Internacional sin Carne. Un día que puede servirnos para concienciar sobre la realidad que hay detrás de cada trozo de carne. Si aún la comes, es la ocasión perfecta para reducir o, mejor aún, eliminar su consumo. Si no comes carne, aprovecha para difundir el mensaje. Optando por alternativas vegetales creamos un mundo más ético y sostenible.