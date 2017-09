¿Por qué tantas mujeres sufren fibromialgia?

Salud femenina

La celebrity Lady Gaga reveló en su cuenta de twitter que sufre fibromialgia y en el documental "Gaga: Five Foot Two", estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, se la puede ver durante los tratamientos que recibe para combatir el dolor. Al dar a conocer su enfermedad, Lady Gaga pretende visibilizarla y favorecer el apoyo mutuo entre los afectados.

La fibromialgia no distingue entre nacionalidades ni clases sociales, pero sí entre géneros: 9 de cada 10 personas afectadas son mujeres.

En España pueden estar afectadas por la enfermedad unas 900.000 mujeres y 100.000 hombres, según la Sociedad Española de Reumatología (SER). Pero muchas todavía no han sido diagnosticadas o tienen que sufrir la incomprensión del entorno, debido al desconocimiento que todavía reina sobre el trastorno.

Los síntomas de la fibromialgia

La enfermedad se caracteriza por el dolor músculo-esquelético, localizado en una parte del cuerpo o generalizado y a menudo incapacitante. También provoca rigidez en músculos, tendones y ligamentos, sobre todo al levantarse por las mañanas.

Otros síntomas posibles son fatiga, alteraciones del sueño, molestias intestinales, dolores de cabeza e hipersensibilidad al ruido, las luces, los medicamentos y las sustancias químicas.

¿Cuál es su causa?

No existe un consenso entre los expertos sobre el origen de las molestias y a menudo las pacientes no son diagnosticadas hasta después de ir de una consulta médica a otra durante años.

No faltan los médicos que no la consideran una enfermedad física porque no se ha desarrollado la prueba –como una radiografía o un análisis de sangre– capaz de descubrir la alteración fisiológica.

Para diagnosticarla, el médico comprueba si existe una sensibilidad aumentada al dolor en la mayoría de una serie de 18 puntos repartidos por el cuerpo, llamados puntos miofasciales.

Las últimas investigaciones han comprobado que las personas afectadas poseen niveles elevados del neuropéptido P, que participa en la transmisión de la señal dolorosa, y muestran también una producción por debajo de lo normal de hormonas que mitigan el dolor, como la serotonina y la noradrenalina.

Los especialistas aseguran que en ocasiones la enfermedad se desarrolla después de un trauma físico o emocional que causa un dolor intenso y que, al parecer, sensibiliza al sistema nervioso.

También se han sugerido como posibles desencadenantes la exposición a sustancias tóxicas o infecciones víricas.

¿Por qué afecta más a las mujeres?

La doctora Carme Valls, endocrinóloga y experta en salud femenina, explica que la acumulación en el cuerpo de las mujeres de contaminantes ambientales con efecto estrogénico –se comportan como hormonas femeninas– podría ser un factor desencadenante de la fibromialgia y otras enfermedades emergentes como la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple.

Estos contaminantes se encuentran en los plásticos, los pesticidas agrícolas, los productos de limpieza o los cosméticos, entre otros productos.

Según la doctora Valls, los tóxicos ambientales podrían estar alterando el funcionamiento de las mitocondrias (el orgánulo de la célula donde se produce la energía) y se acabarían produciendo daños sobre los sistemas nervioso central y endocrino.

Por otra parte, explica que las mujeres presentan menos receptores para las endorfinas (hormonas que atenúan el dolor) en los músculos que los hombres. Esto las hace más vulnerables al dolor.

Valls señala el estrés como otro factor que puede intervenir en la fibromialgia. Muchas mujeres van sobradas de ansiedad porque, además de trabajar fuera de casa, asumen la mayor parte de las tareas invisibles y poco valoradas relacionadas con el cuidado de la familia y del hogar.

Cambios para mejorar las condiciones de vida

Para evitar la sobrecarga de tareas y responsabilidades, recomienda algunas medidas que se pueden tomar en la vida personal y el entorno familiar:

Cuidar el descanso. Conviene que las horas previas al inicio del sueño sean un camino hacia la relajación: no hay que revisar el correo electrónico ni dedicarse a trabajos que requieran tensión física o emocional.

Marcar las condiciones de trabajo. Es necesario que dejen un tiempo para la vida personal.

Repartir las tareas. La corresponsabilidad de toda la familia beneficia a todos sus miembros. Realizar todas las tareas de subsistencia es una carga injusta y dolorosa para las mujeres.

Disponer de tiempo personal. Las personas que cuidan de enfermos o ancianos necesitan tener unas horas de tiempo libre al día y a la semana. En vacaciones, sería ideal combinar esa responsabilidad con otros familiares para que el cuidador principal pueda disponer de un período de desconexión real.

Tratamiento natural de la fibromialgia

La medicina convencional recurre a fármacos anticonvulsivos, antiinflamatorios, analgésicos y antidepresivos que no están libres de efectos secundarios.

Muchos pacientes recurren a tratamientos naturales, como la propia Lady Gaga, que recomienda la sauna para beneficiarse de los efectos analgésicos del calor. El doctor Christoph Gutenbrunner aconseja la sauna frecuente (12 sesiones en 6 semanas), y el doctor Mehri Yurkuran, baños de 20 minutos a 37 ºC.

También han demostrado alguna eficacia los baños en agua sulfurosa con sales. No obstante, las aplicaciones demasiado calientes o prolongadas a veces agravan los síntomas, por lo que conviene consultar a un experto.

Otras terapias naturales son:

Taichí y yoga. Las investigaciones sugieren que el taichí –con sus movimientos precisos, lentos y sinuosos que actúan sobre los meridianos energéticos– puede beneficiar a los pacientes con fibromialgia.



Un estudio realizado en 2010 por el equipo del doctor Chenchen Wang en la Universidad Tufts (Estados Unidos) concluyó que practicar taichí 12 semanas reducía el dolor y mejoraba el sueño y el estado de ánimo. La contundencia de los resultados llevó al New Journal of Medicine a recomendar que se alentara la curiosidad de los pacientes por el taichí y disciplinas similares como el yoga.

Masaje del tejido conectivo. Puede incrementar el umbral del dolor y la calidad de vida en la fibromialgia al mejorar la eliminación de toxinas y la llegada de nutrientes a los tejidos. A esto se suman los beneficios psíquicos debidos al contacto físico y la relajación.

Acupuntura. Es eficaz reduciendo las molestias, aunque la respuesta de cada persona varía mucho: unas sienten un gran alivio y otras apenas notan la diferencia.

Además de las terapias físicas existen suplementos nutricionales y plantas medicinales para tratar cada uno de los síntomas de la fibromialgia. Las técnicas de relajación y meditación completan el tratamiento natural e integral de la enfermedad.