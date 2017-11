5 buenos amigos del hígado que te ayudan a depurar

Adiós toxinas

Además de la n-acetil-cisteína, otras sustancias que contribuyen a la formación de glutatión son las tres vitaminas antioxidantes (A, C y E), la silimarina del cardo mariano o polifenoles como el resveratrol de la uva.

Cuida tu hígado para potenciar su acción detox

Mientras nosotros hacemos nuestra vida, nuestro hígado trabaja silenciosamente por hacérnosla más fácil ocupándose de una labor de fondo imprescindible: la depuración.

Ahora bien, no sería raro que nuestro hígado ande un poco estresado. No solo vivimos rodeados de tóxicos que ponen a prueba diariamente nuestros mecanismos internos de depuración, sino que nuestros hábitos y estado de salud muchas veces no ayudan.

¿Tienes el hígado sobrecargado?

Los desequilibrios digestivos, la falta de horas de sueño, el estrés y el sedentarismo, por ejemplo, no hacen sino aumentar la labor ya de por sí ingente que el hígado debe afrontar.

Unas ojeras muy marcadas, problemas de piel, dolores de cabeza, cansancio, retención de líquidos e irritabilidad son los síntomas más comunes de una sobrecarga del hígado y deberían hacernos reaccionar.

Depurarse no es cosa de un día

Los ayunos y un buen programa detox pueden suponer un impulso al proceso de depuración en un momento puntual. Pero no hay que olvidar que la depuración es una labor que no se acaba nunca porque es tan necesaria como respirar y nuestro hígado trabaja a todas horas para llevarla a cabo. Unos buenos hábitos diarios serán la base para evitar que este gran órgano de depuración se sobrecargue.

Los 5 aliados del hígado que te hemos presentado más arriba –cardo mariano, diente de león, alga chlorella, N-acetil-cisteína y d-limoneno– pueden ser un buen complemento de esos hábitos.

Aportan algunos compuestos que son esenciales para asegurar el buen funcionamiento hepático, por lo que pueden servir de apoyo diario al hígado y potenciar de ese modo los mecanismos de depuración con que cuenta el propio cuerpo sin riesgos ni privaciones.