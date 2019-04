La app Too Good to Go combate el desperdicio de alimentos

Cambio cultural

Basándose en la ecuación sostenibilidad + tecnología + alimentación, un grupo de emprendedores sociales crearon en 2016 en el Reino Unido la aplicación Too Good to Go, dedicada a rescatar la comida que puede terminar en la basura si no se ha vendido al final de la jornada. Desde entonces está en 9 países y 14.000 establecimientos.

Esta app, que también puede utilizarse y descargarse en España, conecta a comercios y clientes para dar salida entre ambos a los excedentes del día, de modo que el ciclo de la comida sea al final completamente circular. Es decir, que nada sobre.

El objetivo de esta compañía es "crear un cambio en la cultura, un movimiento contra el desperdicio de alimentos" y un mundo libre de excedentes alimentarios. Un buen reto.

Los "guerreros del desperdicio" se mueven por conciencia

Tiendas, supermercados, mercados y restaurantes necesitaban que un nuevo perfil de clientes se interesaran por querer comer lo que sobra y así crearon el concepto de los clientes bautizados como "guerreros del desperdicio" (waste warriors).

En España estos clientes con vocación sostenible y conciencia medioambiental son más de 90.000. Aunque para ellos también es un interesante valor añadido la calidad de los alimentos que recogen en el pack sorpresa que reservan con un descuento de entre 2 y 5 euros sobre su coste.

Sin embargo, no pueden elegir qué se llevarán. Pueden ser varias piezas del mismo producto, una mezcla o un plato. Otro valor adicional es la posibilidad de acceder y salvar de la basura menús de restaurantes Michelín que podrán experimentar (algo que podría fidelizarles un día como clientes), o alimentos de grandes cadenas o pequeños establecimientos.

Los packs de comida evitarán el desperdicio en 10 ciudades españolas

El objetivo de Too Good to Go es conseguir estar en diez ciudades de España este año pero de momento desde septiembre de 2018 está presente en los 400 establecimientos que ya se han asociado en Madrid, Barcelona, Bilbao y Salamanca.

Esta app llena de buenas intenciones es también un negocio redondo. Es lo que les ha permitido cerrar recientemente una nueva ronda de financiación para seguir creciendo en España y continuar con su batalla para evitar el preocupante desperdicio de alimentos en el mundo: cada segundo arrojamos a la basura 40 toneladas de alimentos.

"#la comida no se tira" pero 1 de cada 3 alimentos se desechan

Ya sabemos eso de que "#la comida no se tira" pero el sistema de consumo generado en las últimas décadas ha fallado en optimizar ciertas partes de la cadena de producción, distribución y consumo. Por eso 1 de cada 3 alimentos que se producen se desechan.

El desperdicio supera el 8% de las emisiones de CO2 que se producen en el mundo con los problemas de contaminación que esto genera. Si los alimentos de los que nos deshacemos fueran un país, sería el tercero que más consume en el mundo.

Sumando todo llegamos a la conclusión de que el desperdicio de comida es un gran problema ambiental que es necesario solucionar urgentemente entre todos.