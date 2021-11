7 tipos de aceites exquisitos para tomar en crudo que no conoces

Aromas y sabores delicados

El aceite vegetal más conocido y usado es el aceite de oliva. En España, según la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, el 60% del consumo medio de aceites comestibles corresponde a aceites de oliva. Por detrás de estos están los aceites de girasol (constituyen un 33% del consumo) y solo un 7% del consumo corresponde a otros aceites que, en general, suelen ser poco conocidos por los consumidores.

Que no se conozcan no quiere decir que no sean exquisitos. A continuación te mostramos 7 tipos de aceites para tomar que seguro que no conoces y que, sin embargo, pueden dar un toque ideal a tus platos y que, además, son ideales para degustar en frío en forma de cata. ¡Cónócelos y empieza a disfrutar!

7 aceites vegetales distintos y muy aromáticos