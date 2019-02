Los alimentos eco pueden prevenir 1 de cada 4 cánceres

Propiedades demostradas

Para producir alimentos ecológicos no se pueden utilizar pesticidas y fertilizantes sintéticos, ni la mayoría de aditivos que encontramos en los productos convencionales. Tampoco pueden ser transgénicos. Estas restricciones tienen un sentido evidente para productores y compradores: conseguir alimentos más sanos y hacerlo con respeto al medio ambiente.

Las ventajas para la salud de los alimentos ecológicos han sido confirmadas en estudios recientes publicados en importantes revistas científicas. Estas investigaciones se han realizado con financiación pública en universidades y centros estatales de investigación franceses a partir de los datos recogidos en los estudios NutriNet-Santé, que relacionan los hábitos alimentarios con la salud de miles personas en el país vecino. Y estas investigaciones han sido realizadas por científicos independientes sin ningún interés económico en la producción ecológica.

Las personas que consumen más alimentos biológicos reducen su riesgo en un 25%

El primero de los estudios, realizado por investigadores de las universidades de la Sorbona, París 13 y varias importantes instituciones científicas francesas, halló que en la orina de personas que consumen alimentos ecológicos, especialmente frutas y hortalizas frescas, se encuentran menos pesticidas, que poseen efectos perjudiciales sobre el metabolismo y los sistemas nervioso y hormonal. La investigación fue publicada en el Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Las ventajas de tener menos pesticidas en el cuerpo se reflejaron claramente en un segundo estudio, publicado en JAMA Internal Medicine, que ha sido el primero en investigar la asociación entre consumo de alimentos ecológicos y el riesgo de sufrir cáncer. Los resultados mostraron que las personas que consumen más alimentos ecológicos reducen su riesgo de desarrollar un cáncer en una media del 25%, especialmente de cáncer de mama postmenopáusico (un 34% menos) y linfoma no-Hodgkin (un 76% menos).

La investigación fue realizada por un equipo investigador dirigido por la epidemióloga de la Sorbona Julia Baudry con 68.946 personas voluntarias, cuyos hábitos alimentarios y salud fueron seguidos durante siete años. En este periodo se registraron y validaron 1.340 nuevos casos de cáncer en el grupo. Los investigadores realizaron los ajustes necesarios para discriminar otros factores que pudieran influir en los resultados, como el nivel de ingresos o de educación. La conclusión fue que los alimentos ecológicos protegen efectivamente frente al cáncer.

Se confirma el efecto cancerígeno de los pesticidas en dosis bajas

Los hallazgos del estudio son coherentes con lo que sabemos sobre los pesticidas y el cáncer. En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe que puso de manifiesto la relación entre pesticidas disruptores endocrinos, que imitan la función de las hormonas femeninas (estrógenos) en el cuerpo, y el cáncer.

Además, tres de los herbicidas y pesticidas más empleados en la agricultura convencional –el glifosato, el malatión y el diazinón– están clasificados como cancerígenos para los seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS. Los tres pesticidas, por cierto, están asociados al linfoma no-Hodgkin, el que más se reduce con un mayor consumo de alimentos ecológicos.

Los alimentos ecológicos previenen el síndrome metabólico

Los alimentos ecológicos no solo previenen el cáncer. Un tercer estudio –publicado en el European Journal of Nutrition– concluyó que cuanto mayor es el consumo de alimentos ecológicos, menor es el riesgo de sufrir síndrome metabólico. En este trastorno confluyen alteraciones como la resistencia a la insulina, el exceso de grasa abdominal, la hipertensión arterial y el estrés crónico, factores que aumentan el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y muerte por enfermedad cardiovascular. Trabajos científicos anteriores habían relacionado los pesticidas en los alimentos con la obesidad y la diabetes.

Los alimentos ecológicos previenen estas afecciones, pero son precisamente las personas que ya las sufren quienes se benefician más de empezar a consumirlos. Según los autores del estudio, a las personas con sobrepeso y desórdenes metabólicos les conviene especialmente elegir alimentos ecológicos porque son más sensibles al efecto de los pesticidas. Los investigadores destacan que las propiedades de los alimentos ecológicos pueden reforzarse con otros hábitos sanos, como seleccionar bien la composición de los menús desde el punto de vista nutricional, hacer ejercicio o no fumar.

El cuarto estudio francés es el colofón lógico a los tres anteriores. El trabajo, publicado en Preventive Medicine Reports, halló que las personas que consumen más alimentos ecológicos tienen un nivel más alto de bienestar general y satisfacción con su vida. Estas son las últimas investigaciones, publicadas en 2018, pero otras anteriores ya habían reflejado las propiedades y efectos positivos de los alimentos ecológicos.

Los productos bio contienen más antioxidantes

Los investigadores han discutido a lo largo de los años si los alimentos ecológicos aportan más nutrientes o no. Si así fuera, sus propiedades no se deberían solo a lo que no contienen –pesticidas tóxicos– sino a los compuestos saludables que pueden ofrecer en mayor proporción que un alimento convencional. Determinarlo es difícil porque el contenido nutricional de cada muestra de un alimento no depende solo de si se han empleado los métodos de la producción ecológica, sino de muchos factores como el momento de la cosecha, la composición de la tierra o el clima.

La doctora en ingeniería agrónoma María Dolores Raigón, de la Universidad Politécnica de Valencia, explica que los alimentos ecológicos salen a menudo mejor parados porque contienen una proporción menor de agua. Los nutrientes están más concentrados y, al no recurrir a los pesticidas, las plantas incrementan la producción de antioxidantes (por ejemplo, vitaminas C y E, o pigmentos beneficiosos para la salud como las antocianinas) que les sirven para defenderse de las plagas.

Aportan más compuestos fenólicos

Las investigaciones más concluyentes sobre la diferencia nutricional entre alimentos ecológicos y convencionales son revisiones que trabajan con los datos obtenidos de muchos estudios anteriores. Como la publicada en el British Journal of Nutrition en 2014. Un equipo internacional de expertos, coordinados desde la Universidad de Newcastle (Reino Unido), revisó 343 estudios sobre el tema y concluyó que los alimentos ecológicos contienen mayores concentraciones de antioxidantes polifenólicos que los convencionales.

Estos compuestos fenólicos reducen el riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo las cardiovasculares y las neurodegenerativas, así como ciertos tipos de cáncer. En concreto, los datos mostraban los siguientes resultados:

• Un 19% más de ácidos fenólicos.

• Un 69% más de flavononas.

• Un 28% más de estilbenos.

• Un 26% más de flavonas.

• Un 50% más de flavonoles.

• Un 51% más de antocianinas.

Además, el mismo estudio también determinó que los cultivos ecológicos presentan niveles inferiores (hasta la mitad) de metales pesados tóxicos, como el cadmio, uno de los tres contaminantes más frecuentes en los alimentos, junto con el plomo y el mercurio.

Un 6% más de vitamina C, A y E

Un informe para el Parlamento Europeo, dado a conocer en diciembre de 2016, revisó la literatura científica sobre el contenido nutricional de alimentos ecológicos y convencionales, y determinó que los primeros aportaban una media del 6% más de vitamina C, así como porcentajes similares superiores de betacaroteno (provitamina A) y vitamina E.

En 2017, investigadores del Instituto Noruego de Salud Pública y de la Universidad Estatal de Carolina del Norte llegaron a conclusiones similares en una revisión de 17 revisiones: las hortalizas y las frutas ecológicas analizadas contenían más vitamina C, minerales como hierro, magnesio, zinc y fósforo, y compuestos antioxidantes.

Y todas estas conclusiones han sido ratificadas hace unos meses por una revisión del doctor Axel Mie, del Instituto Karolinska, el centro de formación e investigación que propone los premios Nobel de Medicina cada año. Según el estudio sueco, publicado en Environmental Health, los alimentos ecológicos aportan una cantidad significativamente mayor de polifenoles antioxidantes y ligeramente superior de vitamina C.

Nos conviene aumentar el consumo de productos ecológicos

Las propiedades de los alimentos eco están demostradas, pero todavía son muy pocas las personas que se benefician de ellos. De cada 100 euros que los españoles se gastan en alimentos solo 2 van a los ecológicos.

Desde hace 10 años somos el país europeo con más hectáreas dedicadas a la producción ecológica (dos millones en 2017). Tenemos la posibilidad de acceder a una gran variedad de alimentos eco, frescos y de proximidad, pero la mayor parte se exportan. Cada año su consumo se incrementa un 12%, pero aún invertimos tres veces menos que un alemán y la mitad que un europeo medio.

Es cierto que los alimentos ecológicos son más caros, pero implican un ahorro en gastos sanitarios y nos llenan de bienestar físico y también mental al saber que hacemos lo adecuado por nosotros y por el planeta.

Empieza por estos alimentos ecológicos

Si no podemos realizar toda la compra con sello ecológico, podemos elegir la alternativa eco a los productos más contaminados con pesticidas: