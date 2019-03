Confirmado: los alimentos ecológicos son más nutritivos

Estudio científico

Pese a la cantidad y la calidad de los estudios existentes, es frecuente que todavía se niegue que los alimentos vegetales de producción ecológica contienen más nutrientes que los producidos de manera convencional. Un nuevo estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, publicado en PlosOne, ha venido a confirmarlo.

El estudio, que forma parte de la tesis doctoral de Ana María Ribes-Moya, se ha realizado con 37 variedades de pimiento (Capsicum annum), que se han cultivado de las dos maneras: con métodos ecológicos y convencionales.

Contienen más vitamina C y más antioxidantes en total

Durante dos años, los investigadores analizaron el contenido de vitamina C, carotenoides amarillos y naranjas, y compuestos fenólicos totales en las muestras de pimiento. Los resultados indican un incremento medio del 15% en el contenido de vitamina C y del 12% en el total de compuestos fenólicos en los pimientos ecológicos.

Los autores del estudio, que para realizar las mediciones recurrieron a tecnologías reflectométricas y espectrométricas muy precisas, consideran que los resultados son extrapolables a cultivos similares, como los tomates y otras hortalizas.

Los métodos ecológicos estimulan la acumulación de antioxidantes en las plantas

El estudio fue coordinado por Adrían Rodríguez Burruezo, investigador del Instituto para la Mejora y Conservación de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) de la Universidad Politécnica de Valencia, que ofrece una explicación para los mejores resultados de los productos ecológicos: estos acumulan más compuestos antioxidantes para hacer frente a un medio más expuesto a microorganismos (debido a que no se usan pesticidas) y una tierra con una concentración menor de minerales (nitrógeno, fósforo y potasio, que forman parte de la composición de los fertilizantes minerales en la agricultura convencional).

En la agricultura ecológica, en lugar de fertilizantes minerales se recurre al compost (resultado de la descomposición de residuos vegetales) y al estiércol (en concreto, en el estudio, de oveja).

Más nutrientes en los pimientos maduros

Por otra parte, además de la influencia del método de cultivo, los investigadores hallaron que el momento de recoleección también es importante, pues la concentración de vitamina C y antioxidantes aumenta con la maduración, especialmente en los productos ecológicos.

En la investigación han colaborado socios y técnicos de La Unió de Llauradors (organización profesional de agricultores de la comunidad valenciana). Además de descubrir las ventajas de la producción ecológica, el estudio servirá para que los agricultores dispongan de más información para elegir las variedades más nutritivas y que responden mejor a las características de la producción ecológica.

El estudio ha incluido variedades de pimiento valenciano, guindilla de Ibarra, largo de Reus, pimientos del Piquillo, del Bierzo, Riojano, de Arnoia o de Gernika, entre otras variedades nacionales. También se han incluido variedades extranjeras, como el Di Senise italiano o los jalapeños, chiles serranos y ajíes americanos.

Referencia

Ana M. Ribes-Moya et al. "Response to organic cultivation of heirloom Capsicum peppers: Variation in the level of bioactive compounds and effect of ripening". PlosOne (10.1371/journal.pone.0207888).