Desintoxícate con una semana de dieta 100% ecológica

Nuevo estudio

Estudios recientes realizados en Francia han descrito los efectos beneficiosos del consumo de alimentos ecológicos: pueden reducir hasta un 25% los casos de cáncer, previenen enfermedades como el síndrome metabólico y favorecen la salud y el bienestar general.

En una semana, la dieta eco reduce un 60% la excreción de residuos de pesticidas

Ahora, un estudio realizado en la Universidad de California en San Francisco (UCSF) ha probado que consumir una dieta enteramente compuesta por alimentos ecológicos es capaz de reducir un 60% la presencia en la orina de metabolitos de pesticidas sintéticos en solo una semana.

El estudio, dirigido por la doctora Kendra Klein y publicado en la revista Environmental Research, fue realizado con cuatro familias norteamericanas de diferentes razas, residentes en Atlanta, Baltimore, Minneapolis y Oakland. La investigación fue ideada por la estudiante de doctorado Carly Hyland.

Pesticidas en alimentos comunes

El hallazgo más destacado fue una reducción radical en los niveles de residuos de neonicotinoides y de organofosforados, una clase de insecticidas que se usan habitualmente en la agricultura, la jardinería e incluso en productos domésticos, como los insecticidas contra las cucarachas.

En la agricultura, los organosfosrados se emplean con manzanas, melocotones, fresas, espinacas y otros cultivos de alimentos comunes.

La media de reducción en los residuos de pesticidas fue del 60% después de una semana, pero el porcentaje varió entre el 37 y el 83% en función del pesticida. Por ejemplo, los niveles de malatión cayeron un 95%. Este pesticida es un probable cancerígeno y un disruptor endocrino que perjudica especialmente la tiroides.

"Los alimentos ecológicos funcionan"

El estudio prueba que "los alimentos ecológicos funcionan", en palabras de la codirectora del estudio, Kendra Chain, científica que trabaja también para la organización ecologistas Amigos de la Tierra.

"Todos tenemos derecho a alimentos que estén libres de pesticidas tóxicos. Los agricultores que están cultivando nuestros alimentos en las comunidades rurales tienen también derecho a no estar expuestos a productos químicos relacionados con el cáncer, el autismo y la infertilidad. La manera qne que cultivamos los alimentos debe proteger, no dañar, nuestro medioambiente. Necesitamos que nuestros líderes electos apoyen a nuestros agricultores haciendo que los alimentos ecológicos sean accesibles para todos", explica Chain.

Referencias

Kendra Chein et al. Organic diet intervention significantly reduces urinary pesticide levels in U.S. children and adults. Environmental Research. 2019 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119300246)