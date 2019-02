"No se debe ofrecer comida insana a los niños"

Dra. Odile Fernández

La doctora Odile Fernández se convirtió en una referencia para el mundo de la alimentación natural y la medicina complementaria gracias a sus artículos en el blog misrecetasanticancer.com y su primer libro 'Mis recetas anticáncer', al que siguieron cinco más, todos publicados por Urano. El último es 'Mi niño come sano', una obra extensa, repleta de información teórica y práctica.

Mi niño come sano es el libro sobre alimentación infantil más completo, amplio y mejor documentado que existe en español. Casi 500 páginas donde sea analiza cómo debería ser la alimentación desde el embarazo hasta la edad adulta, con trucos para fomentar la alimentación infantil saludable y, como no, recetas sanas y aptas para toda la familia. ¡Un manual muy completo para todas las familias que quieren comer sano!

Dra. Odile Fernández: "Hay que empezar a alimentarse de manera saludable desde el momento de la concepción"

Además Odile sabe de niños. Su interés por las posibilidades terapéuticas de la alimentación comenzó al recibir un diagnóstico de cáncer de ovario en estadio IV (el más avanzado) con metástasis. Contra todo pronóstico consiguió recuperarse, salvó los ovarios y tuvo un hijo, que, seguro, disfruta de una alimentación ejemplar.

¿Por qué has escrito un libro sobre alimentación infantil?

Los niños españoles cada vez se alimentan peor y, en consecuencia, la tasa de obesidad está aumentado de manera alarmante. Los ultraprocesados dominan el menú infantil y esto se traduce en un amento en la incidencia de enfermedades a corto y largo plazo. Para cambiar este terrible panorama necesitamos más información, ser más conscientes de que lo que nos llevamos a la boca influye en nuestra salud.

La salud adulta se forja en la infancia, los niños con buenos hábitos de alimentación serán adultos sanos, por eso hay que empezar a alimentarse de manera saludable desde el momento de la concepción.

Hay poca información veraz y fiable publicada en España sobre nutrición infantil, por eso creí que era necesario un libro teórico-práctico que ofreciera a las familias y profesionales sanitarios herramientas básicas para poner en práctica una buena alimentación infantil.

"Los ultraprocesados no aportan los nutrientes que el niño necesita para crecer y rendir"

¿Cuáles son los principales errores que comete la media de las familias con la alimentación de los niños?

Por las prisas se recurre con frecuencia a los ultraprocesados, sobre todo para cenas y meriendas. Nuggets, salchichas, bocadillos de fiambre, postres azucarados... son bombas de calorías, grasas y azúcares que no aportan los nutrientes que el niño necesita para crecer y rendir de manera adecuada.

El alto consumo de azucares y proteína procedente de carne y lácteos es muy frecuente entre los niños españoles y esto puede conducir a problemas de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer a la larga.

¿Cómo es un buen desayuno para niños?

Lo ideal para rendir en el cole y tener suficiente energía sería un desayuno de baja carga glucémica, lo que de forma practica se traduciría, por ejemplo, en huevos revueltos con verdura, tortilla de champiñones, yogur sin azúcar con fruta y frutos secos, tostada integral de aguacate, aceite de oliva y huevo… La bollería, galletas, cereales del desayuno, pan blanco, mermelada, bebidas chocolateadas, zumos industriales, etc, estarían fueran del desayuno saludable

Has incluido huevos y láctos. ¿Un niño puede prescindir por completo de los alimentos de origen animal?

Sí. Las dietas vegetarianas bien planificadas son adecuadas tanto para niños como para embarazadas y deportistas e, incluso, nos pueden ayudar a prevenir enfermedades. No hay que tener miedo a retirar la proteína animal de la dieta, eso sí, hay que compensar con proteína vegetal, en forma de legumbres, frutos secos, cereales integrales, etc.

¿Qué recomiendas que se lleven al cole para la media mañana?

Fruta, frutos secos, bocadillo de pan integral con aceite, aguacate, hummus, galletas hechas en casa, queso…

"En las farmacias todavía regalan piruletas a los niños y en los restaurantes de comida rápida les dan juguetes por pedir comida insana"

¿Qué hacemos si piden bollería comercial y chuches?

Hacer un trato con ellos. Podemos preparar juntos un bizcocho integral con fruta, gallletas de avena o preparar "gominolas" de fruta con agar agar. También podemos ofrecerles fruta seca como alternativa a las chuches y, si vemos que no hay forma de pactar, hacerles entender que esos alimentos solo se toman de manera esporádica. Lo mejor para que no pidan alimentos insanos es no comprarlos. Cuando se los ofrecen en cumpleaños o fiestas será difícil no ceder.

Es necesario que toda la población se conciencie de lo importante que es no ofrecer alimentos insanos a los niños para evitar conflictos. Por ejemplo, en las farmacias todavía les regalan piruletas y en la cola del supermercado hay vitrinas con llamativas chucherías o los reastaurante de comida rápida les dan juguetes por pedir comida insana.

¿Cuáles son tus trucos para que coman más verduras?

Ofrecer con frecuencia variedad de verdura y fruta. Los padres debemos dar ejemplo y comer fruta y verdura a diario. Y ser creativo, es decir ofrecer la fruta y la verdura de diferentes maneras. Invitarles a cocinar con nosotros suele motivarles a probar cosas nuevas. También hablarles de nutrición adaptándonos a su edad. No usar los premios ni los castigos en relación con la comida. Siendo pacientes y constantes. Creando un ambiente relajado a la hora de comer.

¿Los suplementos de vitaminas y proteínas son recomendables en algún caso?

En principio no son necesarios. Salvo que el niño tenga algún tipo de patología, no es necesario ofrecer ningún tipo de suplemento. Con una alimentación variada el niño estará perfectamente nutrido, incluso siendo vegetariano. La industria intenta hacernos creer que nuestros niños son malos comedores y necesitan un suplemento, cuando esos suplementos muchas veces son una bomba de azúcar.

"Desde los 6 meses deberíamos apostar el baby led weaning"

Muchos niños parece que comen poco, o se aburren comiendo. ¿Cómo podemos estimular su apetito y su interés?

Si desde pequeños les damos libertad o autonomía para comer, ellos mismos se autorregulan y comerán ni más ni menos de la cantidad que necesiten y estarán perfectamente nutridos, siempre y cuando lo que les ofrezcamos sea saludable. Por eso, desde los 6 meses deberíamos apostar por el BLW (Baby led weaning), donde el niño come lo mismo que su familia y los alimentos se ofrecen de forma sólida desde el inicio de la alimentación complementaria. Los niños que toman triturados pueden ser sobrealimentados y tienen mas riesgo de obesidad.

Para que no se aburran… ¡hay que ser creativos! En 'Mi niño come sano' ofrecemos 90 saludables y divertidas recetas para toda la familia.

¿Cuáles son los síntomas de que la alimentación del niño no es buena?

Si el niño tiene sobrepeso u obesidad, probablemente la alimentación está fallando. Si el niño no tiene energía, está apático, puede que no esté recibiendo suficientes macro y micronutrientes.

¿Cuáles son tus alimentos imprescindibles en los menús infantiles? ¿Nos puedes dar una breve razón para cada uno de ellos?

Fruta: nos ofrece fibra y antioxidantes.

Legumbres: muy ricas en fibra y proteína. Regulan los niveles de azúcar y el hábito intestinal.

Frutos secos: nos aportan grasas saludables.

Aguacate y aceite de oliva: son alimentos ricos en acido oleico, una grasa muy saludable.

Arroz integral: fibra e hidratos de carbono de calidad.

Champiñones: ricos en minerales y vitaminas, además contienen fitoquímicos que estimulan al sistema inmunitario.

Huevo: proteínas de calidad para la formación de nuestros tejidos.