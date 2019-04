¡A los deportistas veganos no les falta nada!

El reto de 3 ciclistas

Son muchos los mitos que rodean al veganismo. Uno de ellos es que no es posible llevar una dieta 100% vegetal y obtener las proteínas necesarias para realizar una actividad deportiva intensa. El deporte es el último bastión que conquistar a ritmo de pedaleo, pase de balón, toque de raqueta o a braza.

"Entrenamiento diario. Competiciones exigentes. ¿Cómo debe ser la alimentación de un atleta? ¿Puede un atleta comer solo alimentos de origen vegetal y ser competitivo? ". What About Protein? es un proyecto documental que aborda todos estos temas y que sigue vivo en las redes sociales de sus protagonistas.

¿Puede un atleta ser vegano y ser competitivo al mismo tiempo?

En la pantalla, deportistas como Alberto Peláez y Jochen Eckert demuestran que los atletas veganos van sobrados de fuerza y capacidad para cubrir los 1.000 kms que separan Cádiz de Cantabria en dos días. Su aventura, en la que también participa otro ciclista, Fran Godoy, y que sirve para recaudar dinero para santuarios animales, es el hilo conductor que sirve para ofrecer mucha información sorprendente.

"Siempre surgen muchas preguntas: ¿Cómo van a hacer esto? ¿No les va a faltar hierro? ¿Y la proteína?", explica Tracy. Las respuestas en el documental corren a cargo de distintos profesionales de la salud, que explican cómo los veganos pueden obtener todos los nutrientes que necesitan y conseguir los mejores resultados en la alta competición.

La proteína vegetal es suficiente

Se trata de profesionales como la doctora Miranda Graham o el doctor Mauricio González, que pertenecen a la Comisión de Médicos por una Medicina Responsable y son ellos mismos veganos. Mauricio González es rotundo: "Sabemos que las proteínas vegetales son suficientes y adecuadas para sostener el crecimiento y el desempeño de un ser humano saludable".

González añade que seguir una dieta basada en plantas es quizá una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar la salud, pues reduce la incidencia de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y además tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente y sobre la justicia en nuestra relación con los demás animales.

Alimentos altamente densos

La nutricionista Maggie Neola entra a explicar el secreto de los deportistas veganos: "Hay que priorizar los alimentos que tienen más nutrientes por bocado".

Las fuentes más importantes de proteínas en el reino vegetal, aunque se encuentran en todos los alimentos, son:

Las semillas

Los frutos secos

Los cereales

Las legumbres

"Si incluyes estos alimentos en tu dieta y mantienes tu peso estable, es que obtienes suficientes calorías y suficientes proteínas", explica Neola. Además las plantas proporcionan muchos fitoquímicos antioxidantes que reducen la inflamación y permiten que el deportista pueda continuar rindiendo al máximo.

La nutricionista de Lanzarote Flavia Baridón aclara que no es cierto que la proteína vegetal no sea de alto valor biológico, como suelen afirmar los críticos con la dieta vegana.

Es tan sencillo como que los vegetales aportan todos los aminoácidos que necesitamos. La doctora Graham añade que la proteína vegetal es menos dañina para los riñones que la animal.

Comprometidos con los animales

En What about protein? aparecen otras personas comprometidas con la causa desde distintos sectores profesionales, como Paula Hoyal, propietaria del único restaurante especializado en Suances (Cantabria), El Vegano Azul, cuyo nombre hace un guiño humorístico a la mítica serie de los 80, o Alicia Trujillo, activista y deportista española, quien sigue demostrando a día de hoy en redes que se puede estar embarazada y no dejar el deporte y la alimentación 100% vegetal.

Parte de los beneficios generados por el documental se destina a santuarios veganos de animales. El trabajo de estas organizaciones –como Woodstock Farm Sanctuary y Tamerlaine Farm Sanctuary– también aparece reflejado en el documental, apto para toda la familia. Se verá en plataformas.