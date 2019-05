Descubre la dieta nutritariana

Calidad nutricional

Las dietas (sobre todo las de adelgazamiento) se definen por lo que no contienen (bajas en grasas o carbohidratos, por ejemplo). Otras, por el tipo de alimentos permitidos (vegetariana, omnívora, etc), no por su calidad nutricional.

El doctor Joel Fuhrman propone como más sensata la dieta "nutritariana", que es aquella basada en la selección de los alimentos por su calidad nutricional.

La dieta que busca platos llenos de salud

Las recetas de un nutritariano están compuestas por hortalizas de todos los colores, frutas, legumbres, frutos secos y semillas. Y carecen de productos refinados y ultraprocesados.

Hortalizas. Cocina una mitad y la otra consúmela cruda. Que no te falten la kale y otras coles, los germinados y las acelgas.

Cocina una mitad y la otra consúmela cruda. Que no te falten la Legumbres. Garbanzos, lentejas, soja y judías secas te aportan –además de micronutrientes– proteínas, carbohidratos y fibra.

Garbanzos, lentejas, soja y judías secas –además de micronutrientes– Frutas. Rebosan de vitamina C, minerales, antioxidantes y fibra, sobre todo las bayas, el kiwi, las ciruelas, la manzana…

Rebosan de vitamina C, minerales, antioxidantes y fibra, sobre todo las bayas, el kiwi, las ciruelas, la manzana… Frutos secos. Ofrecen proteínas, minerales, vitaminas del grupo B y ácidos grasos. Las nueces y el lino son imprescindibles.

Ofrecen proteínas, minerales, vitaminas del grupo B y ácidos grasos. Cereales. Elige siempre granos enteros y pseudocereales: arroz integral o salvaje, quinoa o avena.

La densidad nutricional

El índice ANDI del doctor Joel Fuhrman ofrece un panorama de la densidad nutricional de los alimentos, pero no es un ranking de alimentos malos y buenos. La cifra del índice se obtiene de realizar un promedio de 34 parámetros nutricionales en relación al aporte de calorías. Los seis alimentos más densos obtienen 1.000 puntos.

1. Densidad nutricional alta

Alimentos con mayor concentración de una diversidad de minerales, vitaminas y antioxidantes. Son poco calóricos y ricos en fibra.

1000 Kale

Kale 1000 Berza

Berza 1000 Hoja de mostaza

Hoja de mostaza 1000 Berro

Berro 1000 Acelga

Acelga 1000 Col china

Col china 707 Espinaca

Espinaca 604 Rúcula

Rúcula 510 Lechuga romana

Lechuga romana 490 Col de Bruselas

Col de Bruselas 458 Zanahoria

Zanahoria 434 Repollo

Repollo 340 Brócoli

Brócoli 315 Coliflor

Coliflor 265 Pimiento morrón

Pimiento morrón 205 Espárrago

Espárrago 238 Champiñón

Champiñón 186 Tomate

Tomate 182 Fresa

Fresa 181 Boniato

Boniato 164 Calabacín

Calabacín 145 Alcachofa

Alcachofa 132 Arándano

2. Densidad nutricional media

Aportan una buena dosis de micronutrientes junto con carbohidratos, proteína o grasa. Son moderadamente calóricos.

119 Uva

Uva 119 Granada

Granada 118 Melón cantalupo

Melón cantalupo 109 Cebolla

Cebolla 103 Semilla de lino

Semilla de lino 98 Naranja

Naranja 98 Edamame

Edamame 87 Pepinillo

Pepinillo 82 Tofu

Tofu 74 Semilla de sésamo

Semilla de sésamo 72 Lenteja

Lenteja 65 Melocotón

Melocotón 64 Semilla de girasol

Semilla de girasol 64 Alubia

Alubia 63 Guisante

Guisante 55 Cereza

Cereza 54 Piña

Piña 53 Manzana

Manzana 53 Mango

Mango 51 Mantequilla de cacahuete

Mantequilla de cacahuete 45 Maíz

Maíz 37 Pistacho

Pistacho 36 Avena

3. Densidad nutricional baja

Predomina la proporción de macronutrientes (grasa, proteína o carbohidratos) sobre vitaminas y minerales.

31 Berenjenana

Berenjenana 31 Melón

Melón 30 Nuez

Nuez 30 Banana

Banana 30 Pan de trigo integral

Pan de trigo integral 28 Almendra

Almendra 28 Aguacate

Aguacate 28 Arroz integral

Arroz integral 28 Patata

Patata 27 Anacardo

Anacardo 26 Albaricoque seco

Albaricoque seco 26 Aceitunas

Aceitunas 23 Mijo

Mijo 15 Dátiles

Dátiles 14 Leche de coco

Leche de coco 12 Patata frita

Patata frita 11 Pasta blanca

Pasta blanca 11 Zumo de manzana

Zumo de manzana 10 Aceite de oliva

Aceite de oliva 9 Pan blanco

Pan blanco 9 Helado de vainilla

Helado de vainilla 7 Chip de maíz

Chip de maíz 1 Bebida de cola

Cómo acertar al elegir un alimento

A menudo escogemos unas tortitas para merendar en lugar de medio boniato asado y aliñado con, por ejemplo, canela, porque pensamos en las calorías y nos olvidamos de los nutrientes valiosos que aportaría el tubérculo.

Como norma, los alimentos naturales –sobre todo si son frescos, de producción ecológica y de temporada– son preferibles a los elaborados y transformados que han perdido los nutrientes por el camino.

Otra ventaja de los alimentos vegetales, naturales y enteros es que podemos adquirirlos sin envases de plástico que pueden liberar sustancias tóxicas para la salud y, además, contaminan el medioambiente.

Observa: