Estas coartando mi libertad, beibi

¿Dónde está el límite?

El otro día explicándole a mis nietas batallitas politamorosas recordé una de mis frases preferidas y que no entiendo cómo no nos hemos hecho camisetas ya y chapas y de todo.

La cosa va así:

Se abre el telón.

Empiezas una relación con alguien.

Hablas de los límites para ir dándole forma a la cosa.

Te dicen que “estás coartando mi libertad, beibi”

Se cierra el telón.

Claro, con la libertad hemos topado en el gran festival del neoliberalismo que son nuestras vidas. La libertad, queridas Insanas.

Y ahí, todas con el rabo entre las piernas sintiéndonos vamos, una violentas de cuidado por tener límites relacionales, fíjate tú qué despropósito que dónde vamos a ir a parar. Ok.

Mira caris, os voy a hacer una lista así a vuelapluma de cosas que coartan nuestra “libertad”.

El feminismo (porque no te deja confrontarte con otras mujeres).

(porque no te deja comer carne).

(porque no te deja tirar bombas).

(porque no te deja dar golpes de estado así como así).

(porque no te deja pegar palizas por ahí a la gente por nuestro fascismo interno).

Otro hilo sería:

Vivir en una ciudad (porque te impide estar viviendo en el campo).

(porque te impide estar viviendo en una ciudad).

(porque te impide estar viviendo en cualquier otra casa).

(porque te impide dormir).

(porque te impide ser casta).

¿Qué estoy intentando decir con todo esto? Para empezar, que se supone que estamos hablando de relaciones amorosas consensuadas entre personas adultas que han decidido tenerlas.

Tener una relación implica cositas y la buena noticia es que no es obligatorio tener esa relación. Así que si las cositas te coartan pues nada, no pongamos puertas al campo y tira millas cari, pero sin relacionarte y ya.

Que la libertad no va de mimimimi, sino de responsabilizarte de tus decisiones, entre ellas el ponerte en relación con alguien.

Que todo el mundo tiene sus límites. Que como vivimos en la cultura olímpica del más alto, más lejos, más nosequé parece que un límite es una cosa a superar obligatoriamente, no sea que el capitalismo se nos vaya a hundir de golpe, pero esa es una idea que no sirve para el cuidado.

Que el rollo de no tener límites cuando estás en relación significa que o no te conoces y madre mía la que nos espera, o que no quieres dar información y así tienes a la otra persona siempre en vilo, que es una forma guapa de manipulación.

Y nada, creo que ya me he quedado a gusto por esta semana. Aviso para amantes de las conspiraciones que este texto no va dirigido a nadie de mi vida personal, que está divina, afortunadamente (y que dure, ponedme velitas).

Y porque hacerlo sin decirlo claramente también sería una forma de manipulación guapa también. Así que no, que va por nosotras, Insanas, va por la libertad bien entendida, y va por las cosas que nos merecemos y las que no, las que no nos merecemos. Por todo eso sí va.

¡Feliz semana, Mentes!