Gayfriendlismo y lesbofobia

Día del orgullo LGBTI

Queridas Mentes Insanas:

Iba yo tranquilamente con mi moto por una carretera pensando en mis cosas –que incluyen bajar a la playa, irme de vacaciones y vivir lo nuestro– cuando ¡bum! unos operarios en la carretera, limpiando un cartelito de esos que se ponen debajo del nombre de la población como para darle más rollito a la población.

Y yo que miro, que para qué miro, para qué miro, y... ¿qué veo? Veo “Masnou Gay Friendly”. Cágate lorito.

Mirad, Masnou es un pueblecito de mar al lado de Barcelona lleno de gente maravillosa y muy bien intencionada. También entiendo que llega la temporada de verano y los establecimientos de Masnou han debido de ver el oro rosa de los gays musculitos que tienen pasta porque son dos tíos en una unidad familiar.

¿Sabéis aquello de la brecha salarial? Pues los dos miembros de una pareja de hombres están en la parte de arriba de la brecha. Y si encima no tienen críos... pues nada, venga, a nadar en la abundancia, a hacer musculitos y a ir de vacaciones a sitios cuquis y gayfriendlys.

Total, que seguro que eso también ha jugado su papel en lo de Masnou, porque te puedes solidarizar con muchos colectivos oprimidos, a ver... y decir que eres gitanofriendly, ¿os imagináis? No, claro que no. Pues eso.

No vamos a sacarle el mérito a la iniciativa, pero sí que voy a decir una cosa que me tiene frita: "gay", la palabra "gay" en sí misma, tanto en castellano como en catalán, se refiere solo a hombres homosexuales. No incluye a mujeres, que no somos gays gracias a dios. Solo lo son ellos.

La cosa viene del inglés, que tenemos la desgracia de que la palabra refiere tanto a hombres como a mujeres y, como traducimos lo que nos dá la gana según nos conviene, pues se ha ido extendiendo la cosa de usar gay para todo quisqui. Y no.

Y ¿por qué no, jolines, que ya te estás poniendo fina?

Pues porque hay una cosa que es la invisibilización de las mujeres, caramba, y que esto del gayismo parriba y pabajo va en esa línea otra vez, también aquí. Y la cosa es tan grave que de la lesbofobia ni se habla, que todo es homofobia y ¡chas! en cuanto pones un génerico todo va de tíos otra vez.

Lo que les pasa a ellos, su imagen, sus cosas, sus dramas, sus fotos, sus bares, sus dinámicas y su todo. Y lo que nos pasa a nosotras, nuestras violencias, nuestra imagen, nuestros dramas y nuestras cosas son distintas porque son otra cosa. Ni más ni menos ni mejor ni peor, pero otra cosa que también necesita su espacio y no está, el espacio no está.

Así que, Masnou de mis amores, gracias por la iniciativa que de verdad da gusto saber que puedes ir con tu novia a un pueblo y si alguien te dice algo por la calle, o te echan de un bar, o no te quieren dar habitación en el hotel, o te piden que seas discreta en la piscina porque molestas a nosequién, o porque hay criaturas, que eso también lo tenemos que aguantar (que las criaturas pueden ver pelis violentas con violaciones y de todo pero si ven a dos mujeres dándose un beso igual les dá un parraque, imagínate tú), pues si pasa todo eso saber que puedes llevar a la gente a que vean el cartel y que sepan que son friendlys, que lo dice a la entrada del pueblo.

Pero que ya que nos ponemos, estaría muy bien no invisibilizar a las de siempre.

Y nada, que esta semana es el 28 J. Orgullo y resistencia siempre y como siempre, compañeras.

¡Feliz semana, Mentes!