La ex de tu novio sabe cosas

La información es poder

Queridas Mentes Insanas:

He ojeado estos días una serie que se llama Dirty John y madre mía, madre mía, cuánta verdad ahí metida y cuánto enfado llevo encima, no por la serie sino por nosotras, queridas Insanas.

La serie va de un señor que enamora a una señora así siendo un majo, un romántico, un cuqui, un chulito y todas esas cosas que enamoran, parece ser, a las señoras, que válgame dios.

En el primer capítulo, ya en el primero, el tipo empieza a ponerse intensito y a no entender aquello de que “no es no”. Ella se enfada y lo larga de casa, pero él la llama al día siguiente y se pone cuchicuchi y venga palante otra vez.

Total, que el tío es un maltratador de categoría, con un montón de denuncias y órdenes de alejamiento y no sé cuántas cosas más. Las hijas de ella, que no están enamoradas de él, afortunadamente, lo calan a la primera, pero la madre no les hace caso.

Y a esto vamos, precisamente a esto.

Hace un tiempo una amiga tuvo la idea de montar un excel en el que poner los nicks de Tinder de hombres chungos y así compartirlo al menos entre unas cuantas para no tropezar todas con el mismo pedrolo.

Pues sus amigas pusieron el grito en el cielo porque entonces “cualquier mujer despechada podría decir nosequé de cualquier hombre”.

Vamos a ver, esto es aquello de las denuncias falsas, por favor. Esto es aquello del “yo te creo”, que hemos tenido que crear un lema y todo para ver si nos entra en la cabeza que cuando una denuncia por algo será.

Porque incluso, incluso si el tema es despecho, pues oye, no está mal saber que el sujeto en cuestión deja las relaciones de manera despechante. Que la información es poder, por favor, que por saber no pasa nada.

Pues no. Y yo me quedé preocupada, la verdad. Y pensé en el mecanismo de todo esto.

Y me pareció que tiene que ver con la extrema presión social para tener pareja, que parece que nos vaya nosequé en ello, que si no la tienes eres una fracasada social de grandes dimensiones, y una mujer fracasada de grandes dimensiones, lo cual suma muchas grandes dimensiones para una sola vida.

Y creo que va también de confrontación femenina.

Que si te ligas a un tío majo pues no se lo vas a decir a todas tus colegas para que vayan a por él, sino que tratarás de quedártelo para ti, incluso si es solo medio majo, porque la presión social y tal.

Y si te ligas a un idiota y lo dices por ahí, que cuidado que vaya pájaro, pues no te creen porque uno de los mandatos del amor disney es creer que tú podrás salvarlo, porque a ti sí que te querrá de verdad, porque tú eres mejor que las demás.

A ver, repasemos. Los cuentos de Disney. La Cenicienta de turno rodeada de mujeres que son menos que ella, menos guapas, menos buenas, menos majas, menos de todo, y que tendrá el reconocimiento final de esa superioridad gracias a la elección de El Príncipe®, del señor de turno, vamos.

Todo eso lo llevamos incrustado, queridas Mentes, lo llevamos debajo de la piel ahí bien metido. No eres tú, es el sistema. No soy yo, es el sistema. Y del sistema no saldrás ni tú ni yo, sino que saldremos juntas.

Total, que una visita a las exes antes de meterte en berenjenales está super bien. Un cafecito, una charleta y ya ves qué tal.

¡Feliz semana, Mentes!