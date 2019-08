La perfecta enamorada de la persona perfecta

Queridas Mentes Insanas:

Igual aquello que define mejor el enamoramiento es la creencia de que la otra persona es perfecta, que dicho así parece un chiste pero que repasemos nuestras vidas y ya me contaréis si da para risa o no.



Estar enamorada es ese momento: la persona que tienes delante no tiene defectos porque hasta las cosas que no te gustarían en nadie más, en ella te parecen adorables como poco.

Es un momento fantástico, como también lo es ver que la otra persona te mira con esos ojos de no estarte viendo las ojeras, ni la mala leche, ni los despertares reguleros, ni lo aburrida que te pones cuando te enganchas a ver series, ni lo intensa que te pones cuando se te mete un tema entre ceja y ceja y no puedes hablar de nada más que de yoquesé… tuercas de rosca o la nueva revisión de los acentos diacríticos.

Ese momento en que eres la más simpática, la más lista, la más cariñosa, la mejor amante, la más lista, lo más de lo más. Sobrenatural todo el rato.

El momento sería un momentazo si entendiésemos que es una fantasía y que, como fantasía, está superbien. Yo soy aficionada a la magia, me chifla. Pero no me creo que aquella señora sobre el escenario realmente esté partida en dos y ande su cabeza por un lado hablando y sus pies por el otro moviéndose.

Entiendo que no tengo que llamar a la policía y si luego me la cruzo por ahí no me moriré del susto al verle la cabeza pegada al tronco, no sé si me explico. Pero en el momento de ver la magia, hago un pacto con lo real para poder disfrutarlo y me entrego a eso sabiendo que es un pacto con lo real y que es un paréntesis en la lógica de cada día.

Porque si no lo hago soy la plasta de turno que se pasa la noche intentando pillar el truco, que ya me dirás para qué vas a ver magia si lo único que quieres es demostrarte ser más lista que la persona que se dedica a ello, que ahí hay autoestima fijo, y tampoco lo disfruto si me lo creo como algo de verdad, porque entonces es asesinato y punto.

Con el enamoramiento pasa un poco lo mismo: si no me lo creo y estoy todo el rato intentando ver el truco y cuando me dicen que tengo los ojos azules más grandes del planeta replico que no me venga con mandangas que los tengo marrones y pequeños, pues la cosa pierde toda gracia, y si me creo como verdad que los tengo grandes y azules pues me quedaré enganchada nivel tóxico a esa persona que ha visto cosas en mí que no existen y que nadie más ve porque efectivamente son una ilusión óptica y ya.

Le tenemos terror, además, a cuando se pasa el enamoramiento, como si no pudiésemos creer que la otra persona nos amará con los ojos marrones y pequeños, que ahora me viene a la cabeza una actriz famosa por sus ojos verdes que son lentillas como se demostró el día que hizo una portada sin maquillaje.

Pero la gracia de lo que viene después del enamoramiento es que ya tienes argumentos para el amor.

Porque si me preguntan qué me gusta de ella, de Ella, pues os diré que todo porque es perfecta. Eso no es amor, eso es un bingo. Pero si os puedo decir que me gustan tres cosas y me disgustan otras tres pero que el conjunto está muy bien y estoy muy a gusto caminando a su lado, acompañándonos, pues no sé, a mi me suena de maravilla.

Y desear que ella algún día lo pueda decir también de mí, el día en que se dé cuenta de que no soy perfecta ni falta que hace que lo sea ni lo seamos para darnos una buena vida juntas.

¡Feliz semana, Mentes!