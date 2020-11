Tu menú vegano semanal de diciembre

Aunque tengamos puesta la mirada en las celebraciones navideñas, si lo pensamos bien, estas son tan solo unos pocos días. Diciembre el mes en el que nos sumimos en la oscuridad del invierno, una época fría que invita a la reflexión y a los platos calentitos. Seguimos, pues, con las cocciones lentas, el chup chup o la olla lenta. Son nuestras grandes aliadas para conseguirlo.

Puedes descargarte el menú semanal de diciembre aquí.

Un menú semanal con alimentos de temporada

El contrapunto a este tipo de cocina invernal, lenta y de sabores densos, lo ofrecen en esta época, sin duda, los cítricos. Aunque es importante recordar que la mejor forma de consumir fruta es siempre entera, el zumo y las mermeladas pueden cambiar por completo el sabor de un plato.

Es también una muy buena época para las frutas tropicales de cultivo local. No solo para el aguacate, una fruta nutritiva muy polivalente, sino también para el mango, la papaya o la piña. El mango y la papaya combinan especialmente bien con naranjas, mandarinas y zumo de limón y constituyen una gran opción de postre o de snack.

Para una lista de la compra de verduras de temporada bien completa, apunta: coliflores, brócolis, repollos, alcachofas, nabos, chirivías, hinojos y puerros. Estas hortalizas estarán en su máximo esplendor, al igual que acelgas, borrajas, cardos, apios y espinacas.

Y todo eso aprovechando que todavía tenemos calabazas y boniatos para preparar cremas, sopas y todo tipo de guisos calentitos.

Aunque nos apetezcan platos calientes, no hay que olvidar que en invierno sigue siendo muy necesario incluir verdura en crudo para obtener todo los nutrientes que necesitamos, ya que muchos se pierden con el calor. Si bien no las he incluido en todas las comidas del menú, incluir una ensalada, un cuenco de escarola, endivias o canónigo, junto con hojas verdes de temporada, es una estupenda opción para tomar como acompañamiento a cualquier hora del día.

Estas ensaladas invernales solo necesitan una vinagreta, de las sencillas o de mostaza, un poco de hinojo, cebolla y manzana o pera para convertirse en una auténtica delicia.

No nos cansaremos de repetir que no hay hora buena para comer fruta y por eso no indicamos cuaádo hacerlo en el menú. Es el mejor de los postres posibles y la mejor opción entre horas. Pocas cosas pueden competir en sencillez y transportabilidad como una manzana o un plátano. Tampoco hay un mínimo de raciones, así que simplemente escoge aquellas que más te apetezcan de todas las que hay de temporada.

Otra gran opción es un yogur vegetal con frutos secos, un clásico que nunca falla y al que le podemos añadir semillas de chía o lino molidas, así como levadura nutricional, para acabar de complementarlo.

Desayunos para toda la semana

Es muy posible que nada más levantarnos necesitemos una infusión, un latte o un chai calentito. Recuerda que el té y el café es mejor separarlos de las comidas principales, y esto también incluye el desayuno si vamos a incluir alimentos ricos en calcio y hierro.

Algunas buenas opciones de desayuno pueden ser:

Granola casera con yogur de coco, mango natural a dados y gajos de naranja

Yogur de soja natural compota de membrillo

Tostada de pan integral con hummus y espárragos

Tostada de centeno con guacamole y pico de gallo

Porridge con manzana asada

Los porridges o gachas son una forma deliciosa de desayunar tanto en su versión dulce como salada. Puedes probar alguna de mis propuestas de porridges sorprendentes.

Lunes

Comida

Opción 1: Sopa de lentejas estilo Dhal con arroz integral y ensalada de endibias con vinagreta de mostaza

Opción 2: Curry de tofu y verduras con coliflor al horno

Cena

Opción 1: Crema de lentejas y coliflor

Opción 2: Puré de brócoli con tahini y semillas de cáñamo

Marte

Comida

Cena

Ensalada de judías verdes, cebolla encurtida y tofu ahumado a la plancha

Miércoles

Comida

Potaje de alubias blancas con verduras y patata (puedes ver aquí los mejores trucos para cocinar un potaje)

Cena

Opción 1: Cuscús de coliflor con garbanzos cocidos

Opción 2: Sopa de quinoa con edamame y setas

Jueves

Comida

Opción 1: Pasta de legumbres con pesto de espinacas y ensalada de escarola y mandarinas

Opción 2: Espaguetis de calabacín con boloñesa de lentejas

Cena

Viernes

Comida

Opción 1: Tofu rebozado al horno y wok de castañas y calabaza

Opción 2: Boniato relleno de soja texturizada y crema de puerros y manzana (con bolas de brócoli y zanahoria)

Cena

Opción 1: Wok de espinacas y hortalizas de temporada con nueces y semillas de cáñamo

Opción 2: Revuelto de tofu con espárragos y crema aromatizada de calabaza

Sábado

Comida

Filetes de seitán con endibias al horno con pistachos

Cena

Opción 1: Tempeh a la plancha y ramen vegano

Opción 2: Crema de lechuga y espinacas

Domingo

Comida

Opción 1: Guacamole con crudités y lasaña vegana de setas

Opción 2: Surtido de patés vegetales con pan de centeno integral o crackers de semillas

Cena