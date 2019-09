¿Por qué los hombres inseguros son más infieles?

Los hombres educados en la tradición patriarcal sufren graves problemas de masculinidad. Este es el siglo en el que el feminismo está dando pasos agigantados y está transformando la vida de millones de personas. Y esto está afectando a la vida, también, de muchos hombres.

Por un lado, los hombres notan los cambios que se producen día a día en la sociedad y en las mujeres de su entorno: ya no se sienten propiedad de nadie, son más conscientes de la importancia de defender su autonomía y libertad, tienen pleno cocimiento de sus derechos fundamentales y están más que hartas de sufrir.

La infidelidad no es violencia (pero puede serlo)

Muchas prefieren estar solas a estar mal acompañadas, han tomado el timón del barco de sus vidas, ya no están dispuestas a tener doble jornada laboral y son mucho más cuidadosas y selectivas a la hora de emparejarse.

Por otro lado, los medios, la publicidad, la industria del cine, las producciones culturales y la industria del porno y de la trata siguen enviando los mismos mensajes de siempre, que entran en contradicción total con la realidad.

Las mujeres a las que uno presta atención son jóvenes, guapas, sexys y siempre disponibles para agradar a los hombres, las demás no existen.

Las mujeres son objetos que pueden ser de tu propiedad, si no tienes una puedes alquilarla por horas, lo natural en las mujeres es que sean monógamas y leales cuando se enamoran, las mujeres son más débiles que los hombres, hay muchas mujeres malas y solo una buena, el amor es una guerra y si te enamoras pierdes.

Los productores y creadores de videojuegos, películas, canciones, series de televisión siguen glorificando y mitificando al macho violento que ni siente ni padece...y sigue transmitiendo los valores patriarcales de la masculinidad: la virilidad de un hombre se mide por la cantidad de mujeres que logra conquistar y enamorar, la potencia sexual y la fertilidad de un hombre se mide por la cantidad de mujeres que logre embarazar.

Los hombres no lloran, los hombres no expresan en público ninguna emoción que no sea la ira, los hombres resuelven sus problemas con violencia, los hombres tienen que competir e imponerse sobre los demás para tener éxito en la vida…