¿Qué ocurre si el romanticismo se interpone en el poliamor?

Eres feliz con tu pareja principal y tus parejas secundarias y tu pareja también es feliz con tus parejas secundarias y con las suyas. De pronto, te enamoras locamente de una persona nueva y toda la estructura se tambalea: el orden poliamoroso corre peligro de derrumbarse.

Te enamoras locamente de él –o de ella– y tu cerebro solo puede pensar en esa persona. No puedes concentrarte en el trabajo, ni en tus obligaciones diarias, ni en tus aficiones. Cuando estás con tus amigos, tu familia o tu pareja principal te cuesta estar, tiendes a volar con tu mente hacia tu nueva pareja, te cuesta seguir el hilo de la conversación, y, lo que es peor, te cuesta disimular.

Lo que estás sintiendo es peor que el mono que da el tabaco: te mueres por recibir una llamada, un mensaje, una foto, una señal de que la otra persona también está pensando en ti. No puedes apartar tu vista del teléfono y tu pareja principal se cabrea porque le has contado lo que te está pasando y no le prestas atención. Y le duele. ¿Qué puedes hacer en esta situación?

Establecer pactos y tomar decisiones

Estas son las preguntas que podemos hacernos cuando llega el amor romántico a nuestras vidas poliamorosas. Para responderlas necesitamos mucha empatía y solidaridad con todas nuestras parejas. Desde los cuidados es como podemos elaborar los pactos con nuestras parejas y tomar decisiones sin hacer daño a nadie: el principal reto del poliamor es tratarnos con amor.

¿Cómo llegas a la cita con tu pareja principal después de haber pasado todo el fin de semana follando sin parar con tu nuevo amor? ¿Cómo cambias el chip para poder hacer el amor con tu pareja principal? ¿Qué excusas pones si no logras cambiar el chip y no te excitas con tu pareja de siempre? ¿Cómo se siente él o ella sabiendo que estás hasta arriba de oxitocina, dopamina, serotonina y que no puedes parar de pensar en tu nueva pareja incluso aunque estés con otra pareja?

¿Qué ocurre si no te apetece quedar con tu pareja de siempre y lo que deseas realmente es ver de nuevo a tu pareja reciente? ¿Qué ocurre si sueñas con la otra persona y te decepcionas al encontrarte con la de siempre?

¿Qué ocurre si las demás parejas que tienes se enfadan o entristecen porque no les prestas atención o no les dedicas tiempo? ¿Y si tu pareja principal está sufriendo por tu borrachera de amor? ¿Será que debes pedirle paciencia y comprensión a todas las parejas para que te dejen vivir tu borrachera de amor?

¿Cuánta paciencia y comprensión pueden tener todas y cada una de tus parejas?

¿Qué ocurre si tu nuevo amor no es una persona poliamorosa y te pide exclusividad para seguir la relación que habéis empezado? ¿Estarías dispuesto a dejar tus otras relaciones?

¿Qué pasa si solo tiene disponible un fin de semana cada dos semanas? ¿Qué pasa si vive muy lejos? ¿Y si vive muy cerca?

¿Qué haces si te apetece romper en pedazos tu calendario de citas con tus parejas? ¿Qué haces si te sientes incapaz de seguir las rutinas que tienes con cada una? ¿Qué ocurre si no se apaga la pasión y dura?

¿Crees que puedes pedirle unas vacaciones a tus parejas de siempre para poder vivir tu romance hasta que se apague un poco la pasión?