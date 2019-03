¿Tu pareja te está cuidando bien?

Test

Amar es cuidar, es ocuparse y preocuparse, es comprometerse emocionalmente con el proyecto de pareja, es acompañarse en los buenos y en los malos momentos, es cultivar el trabajo en equipo y el apoyo mutuo, es el arte de hacer la vida propia y la de los demás más fácil y más bonita, es la capacidad de sentir empatía por alguien a quien amas, y de ser solidario o solidaria con la persona con la que compartes un trozo de tu vida.

Cuando nuestra pareja no nos cuida lo suficiente, nuestra autoestima se ve profundamente dañada: si la otra persona no se preocupa por nuestra salud, por nuestro estado de ánimo, por nuestros problemas, entonces sentimos que no le importamos, o que no merecemos la más mínima atención por parte de la persona a la que amamos.

Estamos acostumbrados a identificar los malos tratos en forma de golpes, insultos, gritos y comentarios cargados de desprecio y odio. Sin embargo, hay un tipo de maltrato que no se reconoce como violencia: la falta de cuidados.

Estar en una relación en la que la otra persona recibe tus cuidados pero no te cuida, a veces nos genera un gran sufrimiento y nos lleva a sostener relaciones desiguales cargadas de dolor y a menudo de dependencia.

Cómo saber si no nos cuidan lo suficiente

Los cuidados son la base de toda relación amorosa, sea familiar, de pareja o de amistad. Cuando no hay reciprocidad ni empatía, ni solidaridad, ni apoyo mutuo, entonces la relación no funciona.Y no solo no funciona: nos puede hacer mucho daño permanecer en una pareja en la que no hay demostraciones de cariño ni actos de amor.

Hacerte algunas preguntas y tratar de responderlas con sinceridad, puede servirte para saber si te cuidan bien (y si te quieren bien):

Preguntas para saber si se preocupa por tu salud: ¿Cómo te cuida tu pareja cuando enfermas de gripe? ¿Asume tus tareas en la casa? ¿Te trae medicamentos o remedios naturales para que te mejores? ¿Vigila tu frente para saber si tienes fiebre? ¿Te hace la comida, te lleva agua o zumos para hidratarte? ¿Te acompaña al médico? ¿Te cambia las sábanas cuando las has mojado de sudor? ¿Te pregunta si quieres una manta, si necesitas algo? ¿Se ofrece para ayudarte en lo que haga falta?

¿Cómo te cuida tu pareja cuando enfermas de gripe? ¿Asume tus tareas en la casa? ¿Te trae medicamentos o remedios naturales para que te mejores? ¿Vigila tu frente para saber si tienes fiebre? ¿Te hace la comida, te lleva agua o zumos para hidratarte? ¿Te acompaña al médico? ¿Te cambia las sábanas cuando las has mojado de sudor? ¿Te pregunta si quieres una manta, si necesitas algo? ¿Se ofrece para ayudarte en lo que haga falta? Preguntas para saber si te apoya en tus proyectos: ¿Cómo reacciona cuando recibes una buena noticia que te va a cambiar la vida? ¿Cómo te cuida cuando estás feliz porque has ganado un premio, una beca, un concurso o cuando recibes el reconocimiento de tu comunidad? ¿Se alegra por tus éxitos? ¿Le da envidia que te vaya bien? ¿Te apoya en tus proyectos desde el inicio, o te lo pone más difícil para que te cueste más lograr tus objetivos?

Preguntas para saber si intenta pasar tiempo de calidad contigo: ¿Busca tiempo tu pareja para compartir juntos? ¿El tiempo que pasáis juntos es de conexión del uno con el otro? ¿Podéis disfrutar vuestros momentos con plenitud?

¿Busca tiempo tu pareja para compartir juntos? ¿El tiempo que pasáis juntos es de conexión del uno con el otro? ¿Podéis disfrutar vuestros momentos con plenitud? Preguntas para saber si te cuida emocionalmente: ¿Cómo te cuida tu amada o tu amado cuando está triste, nervioso, preocupado, estresado o enfadado? ¿Cómo te cuida tu pareja cuando estás triste? ¿Es capaz de percibir que necesitas hablar o se lo tienes que pedir? ¿Se sienta a escucharte con atención y amor? ¿Ningunea o minimiza tus problemas? ¿Se burla de tus sentimientos? ¿Se muestra irritado por tu tristeza? ¿Te sientes juzgada? ¿Te ofrece un abrazo? ¿Te pregunta qué puede hacer para que te sientas mejor? ¿Toma la iniciativa para tener un detalle contigo que te haga sentir mejor?

Preguntas para saber si te trata bien: ¿Cómo te cuida cuando hay un conflicto¿ ¿Cómo te trata cuando discutís? ¿Te deja de hablar o corta la comunicación durante días cuando está enfadado? ¿Te insulta, te humilla, hace acusaciones sin fundamento, va a darte donde más duele, utiliza la información que tiene sobre ti para machacarte? ¿Disfruta ejerciendo su poder sobre ti? ¿Siempre intenta ganar la batalla? ¿Tiene la calma para sentarse y hablarlo tranquilamente?

¿Cómo te cuida cuando hay un conflicto¿ ¿Cómo te trata cuando discutís? ¿Te deja de hablar o corta la comunicación durante días cuando está enfadado? ¿Te insulta, te humilla, hace acusaciones sin fundamento, va a darte donde más duele, utiliza la información que tiene sobre ti para machacarte? ¿Disfruta ejerciendo su poder sobre ti? ¿Siempre intenta ganar la batalla? ¿Tiene la calma para sentarse y hablarlo tranquilamente? Preguntas para saber si saber acompañarte: ¿Cuando tienes problemas, huye o te ofrece su ayuda? ¿Se muestra irritado cuando te sientes agobiada con tus problemas? ¿Te anima o te lo pone todo más negro? ¿Si no te puede ayudar de ninguna manera, te sientes al menos acompañada? ¿Sientes que puedes desahogarte con él? ¿Te hace sentir que puedes contar con él? ¿Te da consejos sensatos? ¿Piensa en el tema para darte buenas ideas? ¿Cómo te cuida cuando tienes un día difícil o un mal día? ¿Le pone de mal humor que te quejes?

Preguntas para saber cómo te trata cuando los problemas son de ambos: ¿Te culpa y te ataca? ¿Pasa del tema y no lo habla para ver si lo resuelves tú? ¿Asume su parte de responsabilidad en el tema? ¿Está dispuesto a sentarse a hablar y trabajar en equipo para resolver los problemas? ¿Cómo reacciona en momentos de angustia, de incertidumbre, de nervios o de tensión? ¿Te trata bien en todo momento? ¿Te ve como a una compañera con la que luchar codo a codo para salir adelante?

¿Te culpa y te ataca? ¿Pasa del tema y no lo habla para ver si lo resuelves tú? ¿Asume su parte de responsabilidad en el tema? ¿Está dispuesto a sentarse a hablar y trabajar en equipo para resolver los problemas? ¿Cómo reacciona en momentos de angustia, de incertidumbre, de nervios o de tensión? ¿Te trata bien en todo momento? ¿Te ve como a una compañera con la que luchar codo a codo para salir adelante? Preguntas para saber si puedes contar con él en momentos extremos: ¿Cómo te cuidaría si te diagnosticaran un cáncer de mama que hiciese necesaria la quimioterapia? ¿Crees que se quedaría a tu lado? ¿Te ofrecería su apoyo? ¿Cómo reaccionaría ante un embarazo no deseado? ¿Cómo reaccionaría ante una enfermedad degenerativa? ¿Y ante una discapacidad repentina? ¿Cómo reaccionaría si tuvieses que cuidar a un familiar de forma intensiva durante algún tiempo? ¿Puedes pedirle favores?