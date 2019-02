4 ideas saludables para cenas al horno

Se hacen solas

Añade lo que te guste, también valen verduras congeladas o de bote (guisantes, maíz, menestra, coliflor, etc) o soja texturizada previamente hidratada.

Ponlo todo en una fuente para horno y añade más verduras y hortalizas, un puñado de frutos secos, una salsa, etc. Por ejemplo puedes poner sobras de macarrones o espaguetis junto con zanahoria y pimiento en trozos, un puñado de piñones, un chorro de bebida de soja (sin azucarar) o de coco, un poco de salsa de tomate y un puñado de levadura de cerveza. Si tienes salsa bechamel o similar guardada ponla por encima.

La única dificultad (que no es tampoco nada de otro mundo) es esa, la de cerrar bien el papel, pero una vez lo tengas claro podrás hacer cualquier cosa en papillote . Solo es cortar, cerrar y asar, ¡sin más trabajo!

Si nunca lo has hecho, mi recomendación es que primero busques algún vídeo o fotos que enseñen cómo cortar y cerrar el papel antes de meterlo al horno. Si haces simplemente un saquito se saldrá el vapor, y si el papel sobresale mucho puede quemarse.

Por ejemplo, brócoli, coles de bruselas, alcachofas (siempre peladas y cortadas en trozos más pequeños), espárragos trigueros, setas y champiñones, col, repollo, cebolla, chalotas, puerros, zanahoria (cortada fina), hinojo, hierbas… A los que puedes sumar otros ingredientes que ya tengas hechos, como arroz, quinoa, garbanzos, lentejas , etc.

Por supuesto, puedes poner toda la cantidad que quieras (lo que quepa en tu bandeja de horno), y lo que tengas en casa. Por ejemplo, puedes aprovechar y meter unos trozos de tofu, seitán o tempeh, alguna hamburguesa vegetal (entera o en cuartos), judías verdes, verduras congeladas, setas, champiñones, hierbas, frutos secos (nueces o pistachos), etc.

Corta verduras y hortalizas en trozos medianos, por ejemplo, calabaza, boniato, patata, coliflor, cebolletas, etc. Rocíalo con un poco de aceite de oliva, espolvorea con especias y ¡al horno! No tiene ninguna complicación y mientras se hace puedes relajarte tranquilamente.

Si no sabes qué hacer de cena, no tienes muchas ganas de cocinar pero tienes unos cuantos básicos en la despensa, puedes preparar estupendas cenas que no requieren apenas ensuciar ni prestarles atención. Casi se hacen solas. Y si te lo montas bien con las cantidades, tienes de sobra para la comida del día siguiente.

La clave está en utilizar cosas que tengamos en la despensa y en la nevera que no necesiten más que calentarse o que queden bien asadas. Por ejemplo, verduras y hortalizas como brócoli, calabaza, cebolla, patata, zanahorias, puerros, tomates, calabacines… y complementarlas con un poco de aceite de oliva, hierbas y especias.

Para una cena bien completa, si tenemos legumbres o cereales ya cocidos, mucho mejor.