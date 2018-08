7 alimentos que no pueden faltar en tu congelador

Si no eres nada fan de quitar hebras, cortar y blanquear, son tu solución perfecta. Las judías verdes congeladas son super útiles y se usan igual que los guisantes o las espinacas. No es necesario descongelarlas. Las variedades más finas y pequeñas se hacen en un momento y las puedes usar para cualquier salteado, arroces, platos de pasta, etc.

Por supuesto también para ensaladas y platos fríos. Para estos platos puedes dejarlas descongelar en la nevera o hervirlas o hacerlas al vapor unos minutos, lo justo para que se descongelen y estén tiernas.