Aprovecha los copos de avena de 5 formas distintas

Las bebidas vegetales son ahora muy populares y podemos encontrarlas casi de todos los tipos en el supermercado. Una buena opción para no consumir tantos envases (o azúcar si cerca de tu casa solo venden bebidas azucaradas) es preparar tu propia bebida de avena casera.

Para ello bate con la batidora 1 taza de avena en copos y 3,5 tazas de agua hasta que quede un líquido claro y homogéneo.

y hasta que quede un líquido claro y homogéneo. Cuélalo con una muselina doble, una tela fina o una bolsa para leches vegetales. Escúrrelo muy bien.

Esta bebida casera te sirve como sustituto de la leche de vaca en casi cualquier receta. Ten en cuenta que al calentarla espesará un poco por el contenido en almidones y gomas de la propia avena. Si no te gusta este efecto en bebidas de desayuno (café, cacao, etc.), usa tu bebida de avena para otras cosas (bebidas frías, chocolate caliente espeso, porridges o gachas, salsas cremosas, etc.).

Con la bebida de avena también puedes hacer yogures vegetales caseros, igual que harías con una bebida de soja o con la leche de coco. Con la pulpa que te sobre de hacer la bebida de avena puedes hacer galletas, barritas, pastelitos salados, hamburguesas, albóndigas…

Es una pulpa bastante cohesiva y que se endurece (tampoco demasiado) al cocinarla, por lo que es muy recomendable para cualquiera de esas opciones.