Redondos, cuadrados, rectangulares, de loza, de pyrex, de metal, de silicona… Hay un montón de formas y tamaños de juegos de moldes para elegir.

Los más versátiles son los de 25 cm de diámetro en el caso de los redondos y de 20 cm de largo para los cuadrados y rectangulares. Con ellos se pueden hacer no solo bizcochos y tartas, si no también preparaciones saladas como quiches, lasañas, canelones, panes, etc.

Puedes hacer un buen regalo con unos moldes que sirvan para varios tipos de platos, que sean aptos para horno, resistentes y bonitos. Por ejemplo un molde redondo y bajo para quiches y tartas saladas, uno alto para bizcochos y tartas, uno cuadrado para lasañas y otro rectangular para panes.

Fotografía: Unsplash