3 series de televisión y sus recetas

Muchas veces vemos en películas y series escenas cotidianas en las que los personajes salen comiendo. La comida forma parte de todas las culturas y además necesitamos comer, así que no es raro que nos muestren en más de una ocasión desde comida rápida hasta restaurantes elegantes o comidas familiares.

¿Podemos fiarnos de lo que sale en esas escenas? ¿Estará bueno? Pues en muchos casos sí, hasta han sacado libros de recetas de los platos que se ven en la serie. Hoy os voy a explicar algunos de estos platos y cómo recrearlos en casa siempre que sea posible. Avanzamos que es sin spoilers.

1. Hannibal

El villano de esta serie ya lo conocemos por El Silencio de los Corderos. En la serie se esfuerzan mucho por mostrarnos su amor por la comida, por los platos bien presentados, los ingredientes caros y exóticos… un sibarita acaudalado, vamos. El food porn que nos muestran puede ser muy difícil de imitar en casa, salvo por algunos platos.

Aunque todos están elaborados con algún tipo de carne, hay un capítulo en el que tiene una invitada vegetariana y le sirve una ensalada. Lo podría haber trabajado mucho más, ya que presume de conocimientos culinarios, pero es una ensalada muy bien presentada en la que se aprecian espárragos blancos (frescos, blanqueados, no los de lata), remolacha en lonchas finísimas, raíz de loto también finísima, pepino, unas hojas de rúcula, algo de escarola, una hoja de lechuga entera y pétalos de clavel rojo.

Aunque es un plato que dejaría con hambre a cualquiera, se puede complementar con otros que aparecen en la misma temporada en los banquetes que organiza, que suelen estar salpicados de pequeños platos con acompañamientos para coger al gusto, como aceitunas de varios tipos, coliflor blanca y verde (servida formando un bouquet con hojas de radicchio y lechuga), pakoras de cebolla servidas con kale, thoran con flores de plátano, etc.

El toque sofisticado se consigue con pequeñas cantidades de cada alimento, con una gran variedad de ingredientes tanto crudos como cocinados, y con presentaciones que incluyan flores y hojas, aunque no sean comestibles.

Por ejemplo usando hojas de bambú o de plátano para servir cosas y pétalos de flores comestibles en colores que contrasten con el resto del plato. No pueden faltar tampoco las hierbas frescas.

La mayoría de platos de carne son veganizables utilizando diferentes tipos de seitán casero, o con carnes vegetales comerciales.

Algunos de los platos que se muestran en la serie no son lo que parecen, están hechos con otros alimentos para que lo parezcan.

La artista que se encarga de hacer estas preparaciones es Janice Poon, que tiene un blog en el que podéis ver el proceso de creación de platos para escenas de comidas en series y películas.

2. Mad Men

En esta serie ambientada en los años 60 abundan los cócteles y bebidas alcohólicas en fiestas y los platos elegantes en reuniones, que se suelen celebrar en restaurantes y hoteles.

Algunas escenas muestran comida casera, especialmente la elaborada por Betty Draper, en cuyas estanterías se pueden ver un par de clásicos de la cocina que son la base de la inspiración para las comidas de toda una generación: Better Homes and Gardens, New Cookbook y Hostess Cookbook, ambos de Betty Crocker.

Las comidas que se sirven están basadas en importantes recetarios de los años 50 y 60 como los mencionados. Recopilan recetas de estas épocas, con los gustos locales, ingredientes y procesos correspondientes. Piensa que en los 60 no era tan común como ahora tener una batidora o un robot de cocina, o un microondas.

Una de las mejores cosas que podemos aprender es a preparar recetas para picar con ingredientes sencillos, pero que queden muy vistosas. Os pongo el ejemplo de los que prepara Betty Draper.

Uno de los canapés que prepara en una ocasión son bocados de apio rellenos de queso crema, que coloca en una bandeja con una base decorativa de hojas verdes frescas y pimientos rojos. Es muy fácil hacer un queso crema vegano simplemente escurriendo yogur en una muselina y añadiendo sal.

A la crema hay que añadirle un poco de veganesa casera y unas almendras picadas, y por encima, una vez puestas en los trozos de tallo de apio, unas aceitunas o unas alcaparras. Hay una receta igual en Housekeeping Cookbook (1963).

Otro buen ejemplo de plato vegetal y frugal es la ensalada de palmito de Sardi's, restaurante que sigue abierto (desde 1927). Ahora nos parecerá una ensalada sin más, pero hay que tener en cuenta el contexto: a principios del siglo XX el palmito se consideraba una delicatessen y se servía en restaurantes caros.

La receta, que no tiene mucho misterio, lleva hojas de lechuga, palmito troceado (usa el de bote, escurrido), pimientos, berros y una vinagreta de eneldo, cebolla, alcaparras, perejil y aceite de oliva.

Junto con las recetas tradicionales de la época encontramos también la nueva moda de la cocina hawaiana, que se veía como algo exótico. Uno de los postres que sirven es el pudding poi, que es como unas natillas hechas con taro (en lugar de espesadas con maicena) y que, para adaptarlo a los gustos de Estados Unidos, se solía añadir plátano machacado.

En realidad el pudding poi era un plato básico, como las gachas o el porridge, pero hecho con taro (ñame) en lugar de avena o arroz.

En el blog del Unofficial Mad Men Cookbook podéis ver muchos ejemplos y scans de menús de los restaurantes en esa época para haceros una idea. Os recomiendo, además, echar un vistazo a los libros de cocina publicados en Estados Unidos entre 1950 y 1965, porque encontraréis la mayoría de platos que se ven en la serie.

3. Juego de Tronos

Aunque esta serie no se caracteriza tanto por la presencia de comida, en los libros sí que hay más referencias a las culturas gastronómicas de las diferentes regiones.

Si lo que buscamos es algo parecido a la dieta mediterránea, tendremos que combinar las tradiciones culinarias de Dorne con las del sur de Westeros, aunque en general las comidas están basadas en recetarios medievales.

Hay una escena en la que conversan Olenna y Margary Tyrell a las que se une Sansa Stark en una mesa con bebidas y pasteles de limón. Aunque no se ven muy bien son pastelitos que se pueden comer en dos o tres bocados y posiblemente estén basados en dulces medievales, más parecidos a galletas que a pasteles.

En el blog del libro de recetas de Juego de Tronos hay unas cuantas recetas que se pueden adaptar cambiando mantequilla por margarina y usando harina de garbanzos en lugar de yemas de huevo (al llevar mucho limón no es necesario un extra para evitar el sabor a legumbre seca).

Como glaseado se puede usar cualquier sirope vegetal en lugar de miel.

En la boda de Joffrey y Margaery (sí, ese capítulo), el novio corta con una espada una tarta salada enorme que se había colocado en el centro del banquete. Aunque la "original" es tarta de paloma, lo cierto es que es igual en elaboración a cualquier otro meat pie (aunque en tamaño gigante), y por lo tanto, podemos veganizarlo con soja texturizada, seitán, tofu u otras carnes vegetales.

La diferencia con las recetas más modernas que podemos encontrar es que el relleno lleva además albaricoques secos, que dan un punto de contraste dulce con el resto de ingredientes. Para la forma y cobertura puedes usar masa de empanada o masa quebrada (si es comprada mira que no lleve nada de origen animal), y para el relleno, añade especias como clavos y canela machacados o molidos.

Aunque en la serie se ve más bebida que comida, sobre todo vinos especiados, podéis echar un vistazo a los libros, donde sí se suele hacer referencia a qué están comiendo.

También se pueden encontrar muchas más referencias y comidas específicas en el libro de recetas oficial, A Feast of Ice and Fire.