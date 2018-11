5 verduras imprescindibles (y cómo hacerlas para que apetezcan más)

El repollo es de esas verduras que nos pueden durar un montón en la nevera y de las que podemos ir cogiendo poco a poco para cocinar cualquier cosa. Se puede comer crudo, tal cual. La mejor forma de hacerlo es cortarlo por la mitad y después picarlo muy muy fino. Pasa esas tiritas a un colador y lávalas con agua fría. Escúrrelas muy bien y úsalas en ensaladas o platos fríos.

Aprovecha el frío del invierno para hacerte caldos súper sabrosos. No uses verduras con poco sabor (patata, nabo, etc.); en su lugar utiliza repollo. Pícalo fino y añádelo al caldo. Tras unos minutos de cocción el aroma y el sabor cambian: no se nota azufrado, sino más bien dulzón.

Las hojas de repollo se pueden blanquear y usar para hacer rollitos caseros rellenos de lo que queramos. Además tienen buena resistencia (no se rompen fácilmente) y una vez hechos podemos servirlos, pasarlos por la plancha o asarlos al horno sin problema.

La col repollo también se utiliza para hacer chucrut, una delicia fermentada que también podemos comprar ya hecha y añadir a cualquier plato como complemento, y en bocadillos, sándwiches y hasta en cremas de verduras.

Al ir a comprar, si tienes dudas de cómo elegir el mejor repollo, decántate por uno de tamaño medio, que se vea compacto, de color vibrante y pesado para su tamaño. Guárdalo preferiblemente en la nevera.