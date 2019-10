Cuando el perfeccionismo te bloquea

El primer día que le conocí, Alfredo se definió como una persona meticulosa y detallista, a la que le gustaba que todo le saliera bien. Me comentó que venía a buscar ayuda psicológica a mi consulta porque, en los últimos años, se había dado cuenta de que su afán por conseguir la perfección estaba afectando profundamente a su vida laboral y personal.

Trabajaba como arquitecto en el estudio de un amigo de su padre, pero quería independizarse para crear una empresa de arquitectura sostenible. Sin embargo, aunque dedicaba todo su tiempo libre a idear proyectos personales, era original y creativo, nunca pasaba de la fase inicial del desarrollo de su empresa.

Quería presentarle a los inversores un plan de negocio tan perfecto, que nunca lograba estar satisfecho con el trabajo que había realizado. El resultado era que, a pesar de tener el diseño de un buen número de excelentes viviendas, aún seguía estancado en la primera etapa de la puesta en marcha de su negocio.

Evidentemente, esforzarse por dar lo mejor de nosotros mismos y realizar un trabajo de calidad, en sí, no resulta perjudicial. Sin embargo, muchas personas confunden excelencia con perfección, lo que acaba por producirles, al igual que le sucedía a Alfredo, un bloqueo en su vida personal y laboral. Estar personas tienen tan interiorizada la obligación de hacerlo todo tan perfecto, que a la hora de desarrollar sus ideas o de crear una familia, acaban paralizadas, incapaces de llevar a cabo sus proyectos.

En el origen de este aprendizaje insano de la perfección pueden estar los patrones familiares, pero también tiene una enorme responsabilidad el sistema educativo. Se presiona mucho a los niños, desde que son muy pequeños, para que no se equivoquen. Se les induce a pensar, sin tener en cuenta el proceso, que la nota final es lo único que importa.

La escuela penaliza el error y no valora el aprendizaje. Los niños asimilan la idea de que es malo equivocarse y esto lleva, a muchos de ellos, a desarrollar un bloqueo tremendamente perjudicial para sus vidas.

El mensaje que graba su inconsciente es "si no hago nada, no me equivocaré, no fallaré y no seré castigado”.