Padres controladores, hijos paralizados

En su afán por cuidar y proteger a sus hijos de todo tipo de peligro, muchos padres acaban cayendo en un exceso de control de sus pequeños.

Suelen ser personas que provienen de familias autoritarias o que albergan miedos exagerados (a veces patológicos) por la salud de sus hijos.

Están tan preocupadas por cuidar y vigilar a sus pequeños para que crezcan sanos que acaban por ocasionar importantes frenos en su desarrollo social y emocional.

Desde el nacimiento del bebé – o a veces incluso desde el embarazo–, este control extremo puede manifestarse a pequeña y a gran escala y en múltiples facetas.

Los niños que crecen bajo este control excesivo ven perjudicada su salud emocional. Y es que el control paterno, llevado al extremo, crea sumisión, dependencia y parálisis permanentes en ellos. Las consecuencias en su desarrollo son múltiples.

Con frecuencia acuden a mi consulta personas que han vivido durante sus infancias un control desproporcionado por parte de sus padres.

Este es el caso de Lucas, hijo único al que, según me contó en nuestra primera sesión, sus padres habían “cuidado y mimado con devoción durante toda la vida”.

Su motivo de consulta era una sensación de bloqueo permanente. Tenía 25 años y muchas posibilidades por delante pero no sabía qué hacer. Tener que elegir su futuro laboral le generaba una enorme ansiedad y se veía incapacitado para decidir.

Pronto pude detectar que los padres de Lucas sí que le habían cuidado y protegido con “devoción”, hasta el punto que habían ejercido sobre él una vigilancia tiránica.

Nunca le habían permitido jugar igual de libre que sus amigos o sus primos. Desde muy pequeño, había interiorizado frases como “esto es demasiado peligroso” o “no quiero preocupar a mis padres”.

A lo largo de sus sesiones, Lucas fue tomando conciencia de que la crianza que había tenido le había impedido ser igual de resolutivo y dinámico que otros amigos suyos.

Me confesaba: “Me he sentido muy protegido y seguro, pero noto que no he salido de las faldas de mi madre. Mis padres siempre me han estado sacando las castañas del fuego”.