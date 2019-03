¿Tienes la autoestima baja? Haz un ejercicio sencillo para recuperarla

Vuelve a quererte

Ya desde sus primeros años de vida, muchas personas tienden a prestarle más atención a la información procedente del exterior que a sus propias intuiciones.

Esto sucede cuando, debido a la falta de protección a la que les han sometido sus mayores, estos pequeños crecen alimentando la idea de que los demás son más importantes que ellos y que, además, resulta, imprescindible, para sobrevivir, complacerles.

Consecuencias de tener la autoestima dañada

Como hemos visto en otros artículos, estar volcados hacia fuera nos saca de nuestro centro de equilibrio emocional y disminuye nuestra autoestima, lo cual, resulta altamente perjudicial para nuestra salud tanto física como emocional.

Fruto de miles de años de infancias desatendidas, la baja autoestima es un mal generalizado de nuestra sociedad.

De hecho, gran parte del trabajo que realizo con las personas que acuden a mi consulta es ayudarlas a compensar este desequilibrio y cambiar esta tendencia autodestructiva de considerar a los demás superiores.

En circunstancias extremas, esta actitud autodestructiva.

Conduce a la persona a tal nivel de desconexión, que le resulta imposible valorar como positivo cualquier cuestión relacionada con ella misma.

Estas personas piensan que todo lo hacen mal y que los demás son mucho más válidos que ellas.

Por qué no vemos nuestras virtudes

Andrea fue uno de estos incontables casos que acuden a terapia con una autoestima tan dañada que afectaba a todos los ámbitos de su vida.

En una de sus primeras sesiones, la joven me relataba que no recordaba ni una sola palabra amable por parte de sus padres.

Al contrario, estos se pasaron toda su vida resaltando todos los errores que cometía su hija y jamás llegaron a apreciar sus innumerables méritos y logros.

Andrea creció como una niña tímida y temerosa de los demás.

Como siempre la habían comparado negativamente con sus hermanas y primas, la pequeña acabó creyendo que todo el mundo era mejor que ella.

Resiliencia Hablemos de autoestima (y no olvidemos el papel del entorno)

No veía raro que a sus hermanas le sirvieran la comida más temprano o que a ella nunca le compraran ni ropa, ni libros, ni juguetes nuevos. Para Andrea era normal recibir las sobras, puesto que estaba completamente convencida de que era inferior y de que no merecía nada mejor.

Como podéis imaginar, cuando vino a consulta, la autoestima de Andrea estaba bajo mínimos. La crianza tan destructiva que había recibido, la cegaba ante sus propios méritos y la impedía ver algo positivo en ella misma.

En el momento en que acudió a terapia, la joven, que llegó con síntomas depresivos, había perdido toda ilusión por la vida y no hacía nada para cuidarse. Según sus palabras, nada le merecía la pena.

En casos tan graves como el de Andrea, el trabajo de sanación de su pasado debe ir acompañado de otras medidas complementarias en el presente.

Autoestima y éxito Actuar con confianza

Para poder transformar la imagen negativa con la que se piensa y se mira, la persona debe empezar a cambiar estos pensamientos que la anulan. Para lograr este objetivo, le propuse trabajar pequeñas acciones en su día a día.

Recuperar el amor propio lentamente

A veces, como era el caso de Andrea, la autoestima está tan dañada que hay que recomponerla poco a poco. Para comenzar esta tarea, le pedí que prestara atención a todas las pequeñas acciones que por ella misma realizaba a lo largo del día y que las fuera anotando en su cuaderno de terapia.

En un primer momento, me dijo que no hacía nada por ella en todo el día, pero le expliqué que me refería a esas pequeñas rutinas diarias que emprendemos casi sin prestarles atención, pero que implican un cuidado de nosotros mismos, acciones como ducharnos, peinarnos o cepillarnos los dientes.

El ejercicio consiste en tomar conciencia de estas pequeñas actividades que llevamos a cabo por nosotros mismos a lo largo del día y conseguir valorarlas. Para lograrlo:

Tenemos que desempeñar estas acciones de forma no mecánica y prestar atención consciente a la actividad que estamos realizando.

Además, también es importante que nos repitamos varias veces la siguiente frase: “estoy haciendo esto por mí. Me lo merezco”.

Fijarnos en lo pequeño nos hace grandes

A la semana siguiente, Andrea trajo a la consulta una lista de todas las actividades que emprendía diariamente por ella misma.

Comenzó a cepillarse los dientes siendo consciente de cada movimiento, no simplemente esperando que el cepillo eléctrico le avisara de que ya había pasado el tiempo necesario. Se duchaba disfrutando de esos instantes únicos y privados.

Se peinaba despacio, sin prisas, consciente de la caricia del cepillo sobre su cabello.

Incluso cuando iba a recoger a sus hijos al colegio, el paseo diario se convirtió en un momento sumamente agradable para ella.

Todo comienza por un paso

Tomando conciencia de estos pequeños detalles, Andrea empezó a dejar de creer en la destructiva idea que había asumido desde pequeña de que no era merecedora de nada.

También, comprendió lo injusta que había sido su infancia con todas aquellas comparaciones y descalificaciones. Poco a poco, comenzó a pensarse y mirarse con otros ojos, los suyos propios y, por primera vez en su vida, sintió que tenía el mismo derecho a ser feliz que los demás.

Como dice el proverbio de Lao-Tse, todo viaje comienza por un paso. A veces, para llegar a nuestra meta, no debemos plantearnos grandes objetivos inalcanzables a corto plazo, sino pequeños retos que podemos lograr y que nos aportan la confianza necesaria para enfrentarnos a otros más grandes.

Cuando la autoestima se ha dañado tanto, como en el caso de Andrea, para poder recomponerla, resulta imprescindible comenzar a trabajar desde la base, desde las pequeñas acciones de nuestro día a día.