El amor es honestidad, cuidados y libertad

Dicen que si pides algo ya no sirve.

Que el otro tiene que «adivinar» lo que necesitas.

Y darse cuenta como un síntoma del amor.

Porque si no se da cuenta es que te quiere menos.

O directamente no te quiere.

Porque si verbalizas lo que te hace falta.

Parece que se rompe el embrujo de la media naranja.

Ese otro que casi eres tú.

Que es tan tú que desaparece el yo.

Para hablar siempre en plural.

Es que «nosotros» pensamos que eso no es así.

Es que «nosotras» estamos a favor de esto.

Hay en esa especie de disolución.

De desaparición de la individualidad en favor de la pareja.

Algo que forma parte de un espejismo.

No, el otro no tiene que saberlo todo de ti.

Tampoco puede conocerte si no hablas.

Si no te comunicas.

No pasa nada por solicitar.

El problema es cuando pides algo y no lo recibes.

Cuando dices qué te hace falta y no te lo dan.

Cuando tienes que repetirlo una y otra vez.

Y la otra persona pasa.

Eso no es prestarte atención y eso sí que es una falta de respeto.

Eso es no tratarte bien.

Pero no puedes enfadarte si la otra persona no cumple con una expectativa que no sabía que tenía que cumplir.

Porque cada persona siente y vive el amor de una manera.

Por mucho que nos obliguen a encajar a todos en el mismo molde.

Eso solo genera frustración y malos entendidos.

Porque yo en mi cabeza espero que tú hagas algo que otros me han dicho que deberías hacer pero que yo no te lo digo porque otros me han dicho que si lo digo entonces es que ya no es amor verdadero.

¿Bastante ridículo, no?

Ojalá fuéramos capaces de ver a los demás sin ideas preconcebidas.

Sin todos estos estereotipos y expectativas que nos rodean.

Ojalá nos enseñaran a poner límites.

A hablar de necesidades. Sin miedo a que cuando lo hagamos nos dejen de querer.

Ojalá mostrarnos más y vender menos.

En relaciones responsables e igualitarias.

En las que el poder no esté descompensado.

En las que se pueda pactar y llegar a acuerdos sin que los demás piensen que les queremos menos.

Ojalá más libres y más de verdad.

Porque cuando no hay honestidad, cuidados y libertad.

Será cualquier cosa.

Menos amor.