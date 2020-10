Cada cual por su camino

A veces querer no es suficiente.

Porque quieres y a veces no es posible.

Porque no estás en el mismo lugar mental.

Porque tú quieres algo y la otra persona lo contrario.

Porque la vida te ofrece cosas.

Y algunas veces esas cosas te alejan.

El amor ni basta.

Ni salva.

El amor además de sentirlo hay que construirlo.

Requiere de mucha paciencia y tiempo.

Requiere que las personas vivan en el mismo momento.

Que una no esté enganchada al pasado como una bolsa de plástico a las ramas de un árbol.

Que la otra no esté proyectada al futuro como un cohete en busca de vida en otro planeta.

Requiere voluntad y presencia.

A veces quieres muchísimo y ves que no puedo ser.

Y te duele.

Porque no funciona.

Y tú lo intentas, de verdad que lo haces.

Pero nada.

A veces lo mejor es dejar ir.

Es asumir la imposibilidad.

Es aceptar con calma y afecto.

Te quiero, pero no estamos hechos para acompañarnos.

Agradecer el tiempo compartido.

Aquel en el que creciste y recibiste cariño.

Y continuar con nuestro camino.