Comprometerse es de valientes

La gente que le tiene miedo al compromiso se cree que va a estar aquí para siempre.

Que va a tener otra oportunidad.

Que puede pensárselo durante toda la eternidad.

Que seguro le llega una cosa mejor.

Que hay tiempo y que este es infinito.

Pero resulta que no lo es.

A veces aquello que estaba deja de estar.

Y a veces el que dejas de estar eres tú.

Por eso no entiendo la gente que no se compromete.

Con algo, con una idea o con alguien.

Si el compromiso es la mayor muestra de amor por la vida que existe.

Es creer y es confiar.

Es honrar el instante.

Es legitimar el ahora.

Al contrario de lo que mucha gente cree, el compromiso no es lo contrario a la libertad.

De hecho no existe compromiso sin libertad.

Porque el compromiso para ser verdadero, honesto y real, ha de ser libre.

Porque no hay mayor libertad que quedarte junto a alguien cuando podrías irte.

Que defender una idea y mojarte cuando podrías ser equidistante.

Por eso lo único que necesitas para comprometerte es hacerle frente a tu miedo.

Es dejar de ser un cobarde.

Y es empezar a ser un valiente.

Porque la gente valiente se compromete siempre.

La gente valiente apuesta por ti.

La gente valiente defiende lo justo aunque con ello pueda ser rechazada.

La gente valiente no sale corriendo ni te pone excusas absurdas ni es egoísta.

Así que sé una persona valiente.

Comprométete.

Porque dará igual que dure tres días o cien vidas.

Lo importante es amarrar tus actos a tus sentimientos.

Lo fundamental es sentir.

Es ir entendiendo por qué haces lo que haces.

Por qué te boicoteas cada vez que algo parece que tiene futuro.

Por qué no quieres que nadie sepa de verdad cómo eres.

Por qué te asusta tantísimo que alguien te quiera.

Por qué crees que si alguien te quiere es que depende de ti.

Lo fundamental es que mires ese vacío.

Ese que tapas con una sonrisa seductora.

Ese que te obliga a huir de todo y de todos.

Ese que te impide generar vínculos estables.

Ese que te ha convertido en un desconocido hasta para ti mismo.

Ese vacío que crece cada vez que dices que tú no necesitas a nadie.

Que eres un alma libre.

Porque tal vez lo que te suceda.

Es que no quieres que se confirme que hace mucho que a esa alma.

También la abandonaste.