Condenados a complacer

Dar un beso nunca debería ser obligatorio.

Cuando somos pequeños y pequeñas nuestros padres nos fuerzan muchas veces a besar a personas para saludarlas.

Nos hacen creer que si no lo hacemos la otra persona se sentirá mal o se pondrá triste.

Que es de mala educación.

Que no cuesta nada.

Y si nos negamos, tendremos un castigo.

Una amenaza de enfado por su parte.

La culpa de ser malos o malas.

De no estar a la altura de lo que nuestros padres desean de nosotros.

Así nos están enseñando a complacer.

A hacer cosas que no queremos por miedo a una represalia. A fingir.

Condenándonos en un futuro a vernos en situaciones en las que no queremos estar.

De las que no sabremos salir.

En las que no tendremos ningún referente para decir que no.

Para imponernos y defender lo que sentimos frente a lo que quieren los demás.

Dar un beso nunca debería ser obligatorio.

Porque nuestro cuerpo nos pertenece.

No es propiedad de nuestros padres o madres.

No mandan en ellos.

Y ese respeto no puede romperse.

Porque lo que tenemos que aprender es que somos libres.

Que podemos negarnos.

Que no pasa nada por hacerlo.

Que no somos peores por ello.

Que no hay nada negativo en no querer tocar o besar a alguien.

Porque igual no somos así, porque no nos apetece, porque no nos nace.

Y que nuestros padres y madres lo que han de hacer es saber vernos.

Saber que no tenemos que ser de la manera que se espera que seamos.

Que somos personas diversas.

Algunas más solitarias, más frías o más cariñosas.

Únicas.

Y que cualquier intento por borrar aquello que nos hace especiales.

Aquello que nos define.

Que nos identifica.

Lo único que nos hace es peores.

Y más infelices en la vida.