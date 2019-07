Control no es amor

No puede mirar tu móvil sin tu permiso. No puede decirte que así no sales de casa. No puede exigirte que le digas dónde estás. No puede chantajearte para que te quedes.

No puede coartar tu libertad.

No puede juzgar tu simpatía con los demás.

No puede censurar tus opiniones.

No puede pretender ser lo único de tu vida.

No puede crearte una duda para retenerte.

No puede amenazarte.

Artículo relacionado Te acompañaré en silencio

No puede manipularte para que te creas inferior.

No puede aislarte del mundo.

No puede dejarte mal delante del resto.

No puede controlarte.

Y si lo hace.

Si te dice que es que te quiere mucho y por eso tiene celos.

No es verdad.

La persona que siente celos solo piensa en sí misma.

Lo único que quiere es seguir manteniendo lo que le hace sentir bien.

No se pone en el lugar de la otra persona.

Por eso los celos no son síntoma de un gran amor.

Son signo de una grandísima inseguridad.

Porque los celos no demuestran preocupación.

No es que le importes más.

Es que piensa que le perteneces.

Piensas que tu cuerpo y tu mente son suyos.

Que alguien puede arrebatárselos.

Pero nadie puede quitarnos a nadie porque nadie nos pertenece.

Nadie puede poseernos porque no somos cosas.

Los celos son tremendamente decepcionantes.

Porque presuponen una desconfianza.

Y el amor es ante todo confianza.

Solo con ella se puede crecer en compañía.

Así que si alguien te prefiere infeliz pero a su lado.

Vete.

No te demores.

En aquellos lugares.

En los que no puedas crecer.