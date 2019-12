Te piden que pases página.

Así de fácil.

Pasa página.

Pero resulta que tú no sabes en qué página estás.

No lo sabes porque llevas demasiado tiempo sin leerte.

Sin escucharte.

Estás en un lugar en el que de dar tanto te has perdido.

No sabes quién eres.

Y te piden que pases página.

Pero es que cuesta mucho.

Esa página pesa cien toneladas.

Mide trescientos kilómetros.

Y en ella están escritos tus anhelos.

En ella están escritos todos tus miedos compartidos.

En ella está también su letra.

Esa que ya no vas volver a ver por primera vez nunca más.

Y te duele.

Artículo relacionado Hay días en los que todo cambia

Te duele pasar página porque es lo único que conoces.

Es todo lo que has amado.

Te da vértigo la página en blanco.

El no saber de nuevo. El no conocer de nuevo. El abismo de nuevo.

Ya sabes que has de pasar página.

Que el futuro te está aguardando.

Que hay tantas personas.

Que el mundo no se acaba.

Pero cuesta tanto decir adiós.

Porque mientras no lo digas no se irá del todo.

Mientras no lo hagas el instante se detendrá.

Y podrás conservarlo un segundo más.

Pero eso no es real.

No puedes existir en una página que ya no existe.

Pasar página es siempre una despedida de todo lo que fuiste.

Es una invitación a todo lo que serás.

Es una nueva oportunidad.

Artículo relacionado Celebra estar, celebra existir

Pasar página es un acto de amor propio.

Es confiar en la vida.

Y que la vida.

Vuelva a confiar en ti.

Una vez más.