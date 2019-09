De aquí no pasas: llegaste al límite

De aquí no pasas.

Porque no es tu asunto.

Esto me incumbe a mí.

Este es mi lugar.

Aquí no puedes entrar.

No puedes manipularme para intentar que abandone este espacio.

Para que lo deje todo por ti.

Para que me deje por ti.

Hay cosas que nos pertenecen solo a nosotros y nosotras.

Por eso son tan importantes los límites.

Saber parar a la gente que quiere cogerte todo el brazo.

Cuando solo le ofreces la mano.

Por eso es fundamental saber decir que no.

Pero la gente se aprovecha de nuestro miedo a ser rechazados.

La gente sabe que todos y todas queremos ser queridos.

Y que para eso complacemos a los demás.

Para que no nos abandonen.

Por eso es tan importante defender tu esencia.

Hacer de tu sombra una bandera.

Proteger lo íntimo y oscuro.

Resistirte a que todo el mundo pisotee lo que eres.

A que tu madre opine sobre tu pareja.

A que tu pareja se meta con tus gustos.

A que tu amiga te juzgue.

Y volver a decir.

Que de aquí no pasas. Porque en este rincón, en este hueco, en esta rendija. Soy.

Y puedo compartir muchas cosas, pero no todo.



No me voy a vaciar para que tú entres.

Porque esta vida es un camino a veces duro a veces divertido a veces triste a veces estúpido a veces hermoso y a veces nada y a veces algo.

Porque me ha costado tanto conocerme un poco.

Que no me voy a olvidar nunca de mí.

No voy a dejar que me hagas sentir mal por aquello que solo me concierne a mí.

Llámame egoísta.



O tal vez libre.



Pero esta casa que he llegado a ser.

Está hace tiempo lista.

Para entrar a vivir.