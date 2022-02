Deberían enseñar a respetar

Pedimos responsabilidad afectiva a las personas.

Pero no proporcionamos las herramientas necesarias para tenerlas.

No hay educación afectiva.

Brilla por su ausencia en el sistema.

Nos enseñan lo que pasó, a sumar, los nombres de los ríos.

Pero nadie nos enseña a gestionar nuestros sentimientos.

Ni los de los demás.

No tenemos que enseñar obediencia.

Tenemos que enseñar a las personas que sin cuidados.

No hay nada.

Que da igual lo que dure cualquier tipo de relación.

Dos minutos comprando el pan.

Treinta años de matrimonio.

Lo importante es siempre el respeto.

Respetar lo que el otro es.

Ejercer la empatía suficiente para entender por lo que puede estar pasando.

Ver cuál es su lugar en el mundo.

Comprender que también siente miedo y dolor.

Aunque esté en las antípodas de tu pensamiento.

No podemos ser responsables si nadie nos enseña que hay algo que cuidar.

Que el bienestar ajeno depende de los demás.

Que no somos seres individuales que siempre hacen lo que quieren.

Que no le debemos nada a nadie.

Sí, a las personas les debemos ese respeto.

También al mundo que nos rodea.

Y esto no se consigue castigando o amenazando.

Se consigue nombrando.

Se consigue colocando las emociones.

Se consigue haciendo ver que todas las emociones son válidas.

Que lo importante es lo que haces tú con esas emociones.

Se consigue haciendo ver que las emociones propias igual que las ajenas.

Merecen un lugar.

Ese lugar merece una respuesta.

Merece una despedida.

Merece una disculpa.

Merece una explicación.

Por supuesto que lo merece.

Porque es lo que somos.

Es lo que nos ha llegado a costar llegar a lo que somos.

Es lo que tenemos.

Nuestras esperanzas, sueños y dudas.

Nuestra única responsabilidad es intentar no joderle más la vida a la gente.

Hacérsela, si podemos, un poco más sencilla porque ya bastante dura es a veces.

Y ya está.