La persona que quiera quedarse que se quede.

Así de fácil.

Así de complicado.

Y la que no quiera, que se vaya.

No tenemos tiempo para dar trescientas oportunidades.

Para habitar lugares en los que nos hacen perder.

En los que nada suma.

En los que todo es una carrera de obstáculos.

No tenemos tiempo para conformarnos con gente que no nos quiere bien.

Que nos no nos permite crecer.

Que no nos quiere libres.

Si alguien quiere estar, estará.

Y si no está es porque no te quiere.

No busques excusas.

No atiendas a excusas tampoco.

Si tienes que rogarle cariño.

Si tienes que escribir para que te escriba.

Si tienes que hacer esfuerzos titánicos para que te preste atención.

Si cuando por fin te ve no te ve porque está mirando el móvil.

O con la cabeza en otra parte.

Si no es capaz de andar cien metros para encontrarse contigo.

Si siempre es no puedo.

Si solo es a las cuatro de la mañana cuando hay alcohol de por medio.

Entonces es que no piensa en ti.

No le importas.

No eres nada aunque diga que sí.

Lo único que quiere es disipar el aburrimiento o la soledad.

Te usa y te tira.

Te utiliza.

No sé cuántas vidas crees que vas a tener.

Cuántas oportunidades.

Tal vez te queden muchos años o tal vez unos simples meses en este planeta.

Nunca se sabe.

Por eso es urgente que cortes, que bloquees, que te despidas, que digas adiós.

Es necesario que aproveches este espacio para ti.

Que des a quien te devuelva.

Que no entregues sin esperar.

Espera.

Porque si tú pones tu interior.El mínimo es que te entreguen.

Así que de hoy no pasa.

Di: Hasta aquí.

Y sal de ahí.

A bailar como si esa persona que te trató tan mal jamás hubiera existido.