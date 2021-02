Echar de menos la vida.

Como el que vive en un mal sueño.

En uno en el que abrazar está prohibido.

En el que bailar con los demás es ya una auténtica utopía.

Echar de menos la vida.

No tener que correr para llegar a casa.

Que no nos cierren las calles.

Que los cuerpos ajenos no sean objetos punzantes.

Echar de menos de la vida.

Tanto que tocar parece algo de otra era.

Que estar sin preocuparte.

Sin miedo a.

Parece de otro planeta.



Echar de menos la vida.

No saber que nos van a alejar.

Que nos van a separar.

Que no nos van a permitir demostrar nuestros afectos.

Echar de menos la vida.

Esperar y esperar y esperar.

A que un día vuelva aquello que diste por sentado.

Lo que no valorabas.

Porque era lo normal.

Hace casi un año que el mundo se detuvo.

Y el impacto psicológico de todo lo vivido lo llevamos en las venas.

De todas las personas que se fueron.

De todas las parejas que se rompieron.

Seguimos echando de menos la vida.

Consolándonos con la idea de que esto pronto pasará.

Y lo hará.

Tiene que hacerlo.

Espero que cuando pase detengamos la mirada en las pequeñas cosas.

Valoremos cada instante por lo que es: un accidente cósmico.

Hagamos de esta maravilla que es estar aquí algo que merezca las penas.

Quién nos iba a decir.

Que echaríamos tanto de menos la vida.

Estando todavía vivos y vivas.

Así que no lo olvidemos.

Cuando se pueda volver a vivir.

No dejemos ningún abrazo ni ningún baile para más tarde.

No pospongamos la alegría o el placer.

Porque no sabemos cuándo todo lo que conocemos.

Podrá cambiar.

Así que cuando podamos volver a ejercer nuestra humanidad en común.

Que nadie más nos haga sentir mal.

Por existir como si todo pudiera marcharse de nuevo mañana.