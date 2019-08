Hay gente que no merece la pena. Que no merece que te entregues. Ni el esfuerzo. Ni las ganas, ni el amor. Hay gente que no merece nada de ti.

Ni que la pienses.

Ni que te preocupes de ella.

No merece que compartas tu lugar en el mundo.

Que te compartas.

Que confíes.

Hay gente que no te merece.

Porque todo lo que tú tienes dentro.

Lo que eres capaz de dar.

Todo eso que es tu memoria y tus deseos.

Importan.

Todo eso que eres merece un respeto.

Merece ser cuidado y bien tratado.

Hay gente que el apelativo de gente le queda grande.

Porque se comportan como cosas.

Como seres inertes con piedras alojadas en el corazón.

Capaces de hacer daño, de traicionar, de burlarse, de mentir.

Hay gente que simplemente.

Te utiliza.

Esa gente, fuera.

Ya.

Da igual quién sea.

Si es de tu familia o una pareja.

Si la conoces de toda la vida o hace dos días.

No le debes nada a alguien que te trata mal.

No eres el cubo de basura de nadie.

No.

Y se acabó.