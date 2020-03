Día Internacional de la Mujer... ¿Y los hombres qué?

Eso se preguntan muchos.

Pues los hombres que quieran la igualdad deben de apoyar esa huelga. ¿Cómo?

Compartiendo las diferentes convocatorias de manifestaciones.

Preguntando a las mujeres de su entorno si pueden secundar la huelga y asistir a dichas manifestaciones y si no pueden hacerse cargo de las obligaciones de esas mujeres para que ellas no tengan ningún impedimento.

Asumiendo los cuidados y las tareas del hogar (y esto no solo hoy sino para toda la vida).

Y después de todo esto si los hombres pueden asistir a la manifestación, perfecto.

Pero sin ocupar puestos protagonistas.

Sin gritar consignas que no les corresponden como "en mi cuerpo decido yo", porque los hombres siempre decidimos sobre nuestros cuerpos.

Acompañar y mostrar apoyo porque las mujeres (todas las mujeres) son el sujeto del feminismo.

Y el feminismo es un asunto que compete a toda la humanidad.

Un asunto que tiene que ver con la dignidad humana.

Un asunto de mujeres y hombres.

Hoy hay una huelga feminista para darle la vuelta al mundo.

Para que las mujeres dejen de ser agredidas sexualmente y asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Para que la libertad no sea ciencia ficción.

Para que la igualdad sea real.

Artículo relacionado 5 propuestas insanas para un año feminista

Para que la Historia nos recuerde como una especie.

Que hizo lo imposible.

Para restituir todo lo injusto.

Que hay en tener la vida mucho más complicada.

Por el hecho de ser mujer.